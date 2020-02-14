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14 лютого • оновлено в 10:41
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"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями

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Російський співак Філіп Кіркоров, який днями розлютив шанувальників новим знімком, презентував новий кліп на пісню "Романи". Ролик негативно сприйняли в мережі та звинуватили артиста в богохульстві.

Кіркоров опублікував кліп на своєму Youtube-каналі. Разом з ним в ролику знялася Катерина Варнава. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями

Скріншот з відео

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Кіркоров публічно осоромився на сцені: в мережу потрапило відео

"Романи" - смілива картина про заборони, забобони та... кохання. Зухвала, безстрашна і принадна історія забороненого кохання між священиком і чарівною прихожанкою, яка уособлює собою полум'я, пристрасть і бажання, що терзають душу служителя. Зухвалі монашки не готові віддати Філіпа в руки спокусам", - йдеться в описі до відео.

"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями

Скріншот з відео

"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями

Скріншот з відео

"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями

Скріншот з відео

"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями

Скріншот з відео

"Одне богохульство! І найстрашніше що більшості народу подобається!", "О часи, о звичаї, святу тему з Богом і ту, понівечили", "Ну чесно кажучи дурниця якась", "Цікаво, чи будуть скарги за образу почуттів віруючих", - пишуть в мережі.

"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями
"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями
"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями
"Одне богохульство!" Кіркоров обурив мережу вульгарним кліпом з черницями

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що композитор Ігор Крутий зняв на відео зворушливу зустріч співаків Філіпа Кіркорова та Сергія Лазарєва, під час якої король російської естради поцілував фіналіста Євробачення.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Марія Дідик
Особи
Катерина Варнава Філіп Кіркоров
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