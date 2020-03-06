Одна з найкращих авіакомпаній світу наразила пасажирів на небезпеку через коронавірус

Найбільша австралійська авіакомпанія Qantas, яка визнана однією з найкращих у світі, наразила пасажирів і членів екіпажу на небезпеку зараження коронавірусом.

Інспектор Safework звинуватив керівництво Qantas у порушеннях процесу очищення літаків, які могли перевозити заражених туристів. Про це повідомляє Travel Weekly.

"Я особисто спостерігав, як члени екіпажу протирали кілька столів однією і тією ж ганчіркою без застосування засобів для дезінфекції, а також очищали салон літака від невідомих рідин", - заявив інспектор.

Він зазначив, що здебільшого під час прибирання не використовувалися засоби індивідуального захисту. Якщо авіакомпанія не виправить ситуацію до 30 березня, їй доведеться виплатити штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, професорка мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс назвала дезінфікувальні вологі серветки ефективним способом захисту від зараження коронавірусом на борту літака.

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