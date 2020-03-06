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6 березня • оновлено в 15:17
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Одна з найкращих авіакомпаній світу наразила пасажирів на небезпеку через коронавірус

1.3т
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Найбільша австралійська авіакомпанія Qantas, яка визнана однією з найкращих у світі, наразила пасажирів і членів екіпажу на небезпеку зараження коронавірусом.

Інспектор Safework звинуватив керівництво Qantas у порушеннях процесу очищення літаків, які могли перевозити заражених туристів. Про це повідомляє Travel Weekly.

Авіакомпанія наразила пасажирів на небезпеку через коронавірус
"Я особисто спостерігав, як члени екіпажу протирали кілька столів однією і тією ж ганчіркою без застосування засобів для дезінфекції, а також очищали салон літака від невідомих рідин", - заявив інспектор.

Він зазначив, що здебільшого під час прибирання не використовувалися засоби індивідуального захисту. Якщо авіакомпанія не виправить ситуацію до 30 березня, їй доведеться виплатити штраф у розмірі 250 тисяч доларів.

Як раніше писав OBOZREVATEL, професорка мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс назвала дезінфікувальні вологі серветки ефективним способом захисту від зараження коронавірусом на борту літака.

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Автор
Марія Дідик
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