"Одна нога тут, а інша..." Панін підірвав мережу одкровеннями про собаку і не тільки

Скандальний російський артист Олексій Панін, дружина якого щасливо живе далі без нього, заспівав сміховинну пісню про собаку.

Це сталося в рамках експериментального шоу "У хахачей" репера і хлопця Ольги Бузової Давида Манукяна (Дави).

Відзначається, що всього відео триває близько 40 хвилин, і в рамках нього Панін з ведучим і іншими гостями обговорив свої скандальні відео з ногою на масажному столі, з собакою, прояснив деякі моменти в них.

Зокрема, артист заявив, що "може в когось і відсмоктував", але не у собаки.

В кінці ролика показали імпровізований кліп "Собачка", в якому обіграли цей та інші скандали.

"Театр, кіно і десятки програм - одна нога тут, а друга... там", - серед іншого, йдеться в пісні.

Дивіться цей фрагмент з 41 хвилини відео:

Варто зауважити, що в коментарях цілий шквал захоплених відгуків про цю пісню.

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