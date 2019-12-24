Одіозній Захаровій – 44 роки: топ диких висловлювань пропагандистки про Україну

24 грудня 44 роки виповнюється одіозному спікеру МЗС Росії Марії Захаровій. За час своєї роботи на цій посаді вона неодноразово викликала шум у мережі безглуздими висловлюваннями про Україну.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити цитати Захарової про Україну.

Марія Захарова

Так, речник МЗС розлютилася через ініціативу України створити всесвітній російськомовний телеканал.

"Тобто щоб переконати людей, котрі намагаються відстояти право говорити по-російськи в Україні, в тому, що вони не мають рації, Київ створить російськомовний канал. Це ж треба додуматися: виділяти кошти для "покриття" російськомовної аудиторії по всьому світу, коли у себе в країні російська, відповідно до нового закону про мову, дозволений тільки для приватного спілкування і релігійних обрядів!" - написала вона в Facebook.

Марія Захарова

Після заяви міністра інфраструктури України Владислава Криклій про необхідність виплати від Росії репарацій за окупацію Донбасу, Захарова заговорила про екстремістів.

"Якщо ж термін був використаний свідомо, то заява не тільки нерозумна, але і екстремістська", – стверджує вона.

Марія Захарова

У вересні 2019 року Захарова вибухнула образами на адресу легендарного оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі, захищаючи Україну.

"Коли показують кулю і кажуть, що це куля, яка вбила оперного співака, який виступав тут, на Манхеттені, – це неправда! Ця куля вбила "бойовика", який воював у лавах "Правого сектора"! Тому це просто класичний приклад відволікання уваги і, за великим рахунком, елемент дезінформації!" – уїдливо висловилася Захарова.

Марія Захарова

Захарова вибухнула гнівом через троллінг посла України в Белграді Олександра Олександровича, який закликав світову спільноту посприяти розпаду Росії.

"Навіщо кликати закордон на допомогу? Представник Києва міг просто згадати власний досвід самознищення і розвалу країни. Ні військових дій, ні санкцій не було, навпаки, тільки фінансова і політична підтримка Заходу протягом десятиліть. А унітарна країна знаходиться в процесі, який може привести до розпаду держави, і від України залишаться кілька шматків", – огризнулася офіційний представник МЗС РФ.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Український журналіст Роман Цимбалюк дохідливо пояснив спікеру МЗС Росії Марії Захарової, чому в Україні перестали пускати пропагандистів Кремля.

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