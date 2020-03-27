Одіозний Панін зізнався у вживанні наркотиків

Скандальний російський актор Олексій Панін, який жорстко висловився про анексований РФ Крим, заявив, що іноді вживає наркотики в компанії інших знаменитостей.

Про це актор розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону (Щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Коли від мене пішла дружина і я потрапив в компанію, коли я не можу виплутатися, у мене скінчилася робота. Я опинився за бортом, у мене залишалися ще якісь накопичені гроші. Я вважаю себе сильною людиною, заради своєї дитини я став на ноги і з цим зав'язав і поїхав шукати свою дитину", - сказав актор.

Скріншот з відео

Він заявив, що вживає в компанії інших артистів.

"Наркотики в моєму житті бувають, але це наркотики не як система. Ну десь в компанії артистів, десь щось виявляється, ну давайте по доріжці зробимо. Це буває вкрай рідко. Це буває навіть не раз на пів року. Це вкрай рідко ", - додав Панін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вересні 2018 року стало відомо, що Олексій Панін зібрався назавжди виїхати з РФ. Це наробило дуже багато галасу у пресі, через що йому довелося пояснити, що всім, хто хоче нормального життя для своїх дітей, потрібно тікати з цієї країни.

Після переїзду Панін назвав Росію брудною і гомофобною країною, через що був новий скандал. На нього навіть написали заяву до Слідчого комітету РФ, а пост із критикою в Instagram кілька разів видаляли.

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