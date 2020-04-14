Одіозний друг Шнурова розповів, як в РФ ховають людей з коронавірусом

Одіозний друг музиканта Сергія Шнурова Стас Барецький розповів про те, як ховають людей померлих від коронавирусу в Росії.

Шоумен зазначив, що йому довелося проводити кілька таких похорон. Про це повідомляє "Царгород".

"У мене було кілька похорон в цинкових трунах, вже не знаю, від коронавируса померли люди чи ні, але схоже, тому що люди похилого віку в цинкових трунах - дивно. Пластиковий пакет збережеться набагато більший час. Але вони не користуються популярністю", - зазначив Стас Барецький.

"Я бачив, як люди стрибали в ями, в могили, щоб родичів не поховали", - додав Барецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками, що давно перехворіла коронавірусом.

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