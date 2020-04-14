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14 квітня • оновлено в 23:23
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Одіозний друг Шнурова розповів, як в РФ ховають людей з коронавірусом

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Одіозний друг музиканта Сергія Шнурова Стас Барецький розповів про те, як ховають людей померлих від коронавирусу в Росії.

Шоумен зазначив, що йому довелося проводити кілька таких похорон. Про це повідомляє "Царгород".

Одіозний друг Шнурова розповів, як в РФ ховають людей з коронавірусом

"У мене було кілька похорон в цинкових трунах, вже не знаю, від коронавируса померли люди чи ні, але схоже, тому що люди похилого віку в цинкових трунах - дивно. Пластиковий пакет збережеться набагато більший час. Але вони не користуються популярністю", - зазначив Стас Барецький.

Одіозний друг Шнурова розповів, як в РФ ховають людей з коронавірусом

"Я бачив, як люди стрибали в ями, в могили, щоб родичів не поховали", - додав Барецький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася з шанувальниками, що давно перехворіла коронавірусом.

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Автор
Марія Дідик
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    Підтверджені випадки: 3372.

    Вилікувалися: 119. Померли: 98.

  • У світі захворіли 1,92 мільйона осіб, загинули – понад 119 тисяч.

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