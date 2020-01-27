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27 січня • оновлено в 16:45
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Одіозна російська співачка засвітилася з небезпечним терористом із Донбасу

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Російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, поділилася фотографією з ексватажком терористичної банди "П'ятнашка", яка орудує на Донбасі, Ахрою Авідзбою на прізвисько "Абхаз".

Так, знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Юлія Чичеріна

Юлія Чичеріна

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"З днем народження, абхазький брате!" – коротко підписала кадр Чичеріна.

Характерно, що світлина була зроблена в автомобілі, за кермом якого сидів Авідзба. Водночас на фото помітний дорожній знак із зазначенням напрямків українських міст "Слов'янськ, Харків" і "Маріуполь, Запоріжжя".

На пост відреагував у себе в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Фото яке знаково доводить термін "громадянської" війни, дивлячись на дорожний показник", — з іронією написав він.

Одіозна російська співачка засвітилася з небезпечним терористом із Донбасу

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Юлія Чичеріна Анатолій Штефан
Місце
Росія
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"засветиться" может только Зеленский в красных трусах или хряк с пиджаком в трусах.
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фил филька
фил филька
а алея ангелов что доказывает, штирлиц?
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