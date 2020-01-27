Одіозна російська співачка засвітилася з небезпечним терористом із Донбасу

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома підтримкою терористів на Донбасі, поділилася фотографією з ексватажком терористичної банди "П'ятнашка", яка орудує на Донбасі, Ахрою Авідзбою на прізвисько "Абхаз".

Так, знімок співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Юлія Чичеріна 24 ЗМІ

"З днем народження, абхазький брате!" – коротко підписала кадр Чичеріна.

Характерно, що світлина була зроблена в автомобілі, за кермом якого сидів Авідзба. Водночас на фото помітний дорожній знак із зазначенням напрямків українських міст "Слов'янськ, Харків" і "Маріуполь, Запоріжжя".

На пост відреагував у себе в Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Фото яке знаково доводить термін "громадянської" війни, дивлячись на дорожний показник", — з іронією написав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Юлія Чичеріна назвала анексований Крим "перлиною Росії". Співачка вважає, що захоплений півострів розвивається і стає кращим.

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