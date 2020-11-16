Один із лідерів групи "One Direction" з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі. Фото

Софія Ковнір Люди 09:50, 16.11.2020 Оновлено: 10:11, 16.11.2020

Один із засновників групи "One Direction" і популярний британський співак Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі.

Артист став першим чоловіком в історії, який прикрасив обкладинку американського щомісячника. Про це стало відомо на сайті видання (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, Стайлс позував на знімках у сукні та спідницях від відомого бренду "Gucci". За словами співака, він є фанатом жіночої моди.

Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі
"Vogue"
Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі
"Vogue"

"Іноді я заходжу в магазин і милуюся жіночим одягом – він грандіозний. У житті завжди так – вибудовуючи всілякі перепони, ти внаслідок обмежуєш тільки самого себе. Одяг приносить радість. Я ніколи особливо не замислювався про його значення, речі просто стають частиною творчого процесу", – сказав лідер групи "One Direction".

Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі
"Vogue"
Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі
"Vogue"
Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі
"Vogue"
Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі
"Vogue"
Гаррі Стайлс з'явився на обкладинці журналу "Vogue" у жіночому одязі
"Vogue"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Емма Робертс стала першою вагітною зіркою обкладинки "Cosmopolitan".

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