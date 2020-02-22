Український співак KHAYAT, який був одним з фаворитів Нацвідбору на конкурс Євробачення 2020 року, розплакався після виступу в фіналі у суботу, 22 лютого.

Артист заспівав композицію Call for Lovе. Коли члени журі почали обговорювати його номер, співак заплакав. Відео опубліковано на YouTube (дивіться ролик в кінці новини).

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KHAYAT Скріншот відео

За словами співака, його робота стала великим кроком до руйнування внутрішніх бар'єрів як композитора, адже пісня отримала нове звучання.

Журі Нацвідбору Андрій Данилко і Віталій Дроздов відзначили, що виступ Хайата був більш якісним, ніж у півфіналі. А Тіна Кароль, в свою чергу, назвала виконавця "духовним братом".

Своїм коментарем Кароль зворушила співака, після чого він не зміг стримати сліз.

Ти став сміливішим, ти рухався, ти вів публіку за собою. Я пишаюся, що ми працювали разом. Ти показує крутий рівень, мій духовний брат, – сказала Кароль.

Відзначимо, в фіналі Нацвідбору KHAYAT посів друге місце з кількістю балів 9 (5 від глядачів і 4 від суддів), поступившись етно-колективу Gо_A.

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