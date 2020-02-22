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23 лютого • оновлено в 00:24
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Один з фаворитів Нацвідбору розплакався після виступу: що трапилося

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Український співак KHAYAT, який був одним з фаворитів Нацвідбору на конкурс Євробачення 2020 року, розплакався після виступу в фіналі у суботу, 22 лютого.

Артист заспівав композицію Call for Lovе. Коли члени журі почали обговорювати його номер, співак заплакав. Відео опубліковано на YouTube (дивіться ролик в кінці новини).

Читайте всі подробиці фіналу Нацвідбору на Євробачення на OBOZREVATEL.

KHAYAT

KHAYAT

Скріншот відео

За словами співака, його робота стала великим кроком до руйнування внутрішніх бар'єрів як композитора, адже пісня отримала нове звучання.

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Журі Нацвідбору Андрій Данилко і Віталій Дроздов відзначили, що виступ Хайата був більш якісним, ніж у півфіналі. А Тіна Кароль, в свою чергу, назвала виконавця "духовним братом".

Своїм коментарем Кароль зворушила співака, після чого він не зміг стримати сліз.

Ти став сміливішим, ти рухався, ти вів публіку за собою. Я пишаюся, що ми працювали разом. Ти показує крутий рівень, мій духовний брат, – сказала Кароль.

Відзначимо, в фіналі Нацвідбору KHAYAT посів друге місце з кількістю балів 9 (5 від глядачів і 4 від суддів), поступившись етно-колективу Gо_A.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Єва Романова
Особа
Тіна Кароль
Теги
Євробачення Нацвідбір на Євробачення
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