Одеський кінофестиваль-2020: стало відомо, які фільми покажуть у межах заходу

Із 25 вересня до 3 жовтня в онлайн-форматі пройде 11-й Одеський міжнародний кінофестиваль.

Захід традиційно розпочнеться з церемонії відкриття, яку в 2020 році можна подивитися на сторінці ОМКФ у Facebook або на їхньому Youtube-каналі. Команда кінофестивалю опублікувала тизер, на якому можна побачити, як ведучі Олег Панюта та Яніна Соколова готуються до виходу на сцену (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Яніна Соколова та Олег Панюта будуть ведучими Одеського кінофестивалю. Screen School

Відкриє ОМКФ політична комедія "Босий імператор" Пітера Бросенсона та Джессіки Вудворт. За ґран-прі міжнародного конкурсу та інші нагороди змагатимуться як іноземні, так і українські фільми. Серед вітчизняних робіт на фестивалі будуть представлені:

"Атлантида" Валентина Васяновича;

"Віктор Робот" Анатолія Лавренишина;

"Урсус. Кавказький бурий ведмідь" Отара Шаматави;

"Бєс" Єгора Трояновського;

"Мій милий дім" Сергія Сторожева;

"Родина" Джейдена Стівенса;

"Поміж кадрами" Анастасії Тихої;

"Не все буде добре" Адріана Пірву та Олени Максьом.

Крім того, на Одеському кінофестивалі покажуть ретроспективу "Жінки-піонерки кіно". У програмі заходу також буде представлена одна з найочікуваніших прем'єр – фільм Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва "Номери".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Лос-Анджелесі (США) відбулася 72-га церемонія вручення головної телевізійної премії року "Еммі". Нагороду в головній категорії – "Кращий драматичний серіал" – отримав серіал "Спадкоємці".