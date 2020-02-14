"Одержимий метою знищити мене": відома співачка атакувала Фадєєва в мережі

Відома російська співачка Наргіз заявила, що продюсер Максим Фадєєв має намір зруйнувати її кар'єру.

Таку заяву знаменитість зробила на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши емоційний пост.

Максим Фадєєв і Наргіз vokrug.tv

Зокрема, співачка звинуватила Фадєєва в тому, що саме він винен у скасуванні її концерту в Ставрополі.

"Мій концерт в Ставрополі зірваний. Організатори в останню хвилину створили умови, за якими мій виступ не може бути можливим у цьому місті. Скасував би і концерт у Воронежі, якби моя команда юристів не зайнялася порятунком цієї ситуації, вивівши промоутерів-шахраїв на чисту воду. Я все ж сподівалася на те, що конфлікт з покинутим мною продюсером завершений. Але як виявилося, не тут-то було. Не вміючи гідно програвати, пан продюсер досі переслідує мене по п'ятах, одержимо маючи на меті знищити мене, а тим більше мою творчість, будь-якими можливими шляхами. Аж до видворення мене з країни", – пише Наргіз.

"Протягом семи місяців зі мною ведеться війна нишком, але я закликаю "воїн" все ж зупинитися, так як "боротьба" зі мною марна. А протидії мої навіть поки і не набули чинності" – додала співачка.

Максим Фадєєв Hello!

Як повідомляв OBOZREVATEL, Поліна Гагаріна вперше прокоментувала свої стосунки з продюсером Максимом Фадєєвим. Співачка зізналася, що ще під час участі в проекті "Фабрика зірок" відмовила Фадєєву в інтимній близькості.

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