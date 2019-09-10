Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Очікували, що вийду скелетом": як змінилася зовнішність звільненого Сенцова

3.9т Читати матеріал російською

У Києві 10 вересня колишні в'язні Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які більш ніж 4 роки пробули у російському полоні, провели свою першу пресконференцію. Вони розповіли про те, в яких умовах їх утримували та про свої плани на майбутнє.

Сенцов зазначив, що у травні планував знову відмовитися від їжі. OBOZREVATEL пропонує побачити, як виглядав режисер під час свого 145-денного голодування, і як виглядає зараз.

"Очікували, що вийду скелетом": як змінилася зовнішність звільненого Сенцова
Новини
Сенцов і Кольченко дали першу пресконференцію: всі подробиці

"Всі чекали, що я вийду скелетом. Минув час, я займався спортом. Відкрию вам секрет, що я вже у травні планував почати друге голодування. До нього я хотів зайти з великої ваги (минулого разу заходив із легкої). А чим там займатися? Там немає інтернету, тільки Кисельов, день бабака (сміється). Я не знав, що буде після виборів. Потім я не хотів заважати переговорам і ось ми тут", – сказав Сенцов.

Олег Сенцов під час голодування

Олег Сенцов під час голодування

Олег Сенцов під час голодування

Олег Сенцов під час голодування

Олег Сенцов після повернення в Україну

Олег Сенцов після повернення в Україну

Олег Сенцов після повернення в Україну

Олег Сенцов після повернення в Україну

Олег Сенцов після повернення в Україну

Олег Сенцов після повернення в Україну

Як раніше писав OBOZREVATEL:

  • Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015-го Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

  • У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

  • Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

  • 29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

  • 7 вересня він повернувся з російського полону.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особа
Олег Сенцов
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
6
18
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
hunt andres
hunt andres
Окорочка пересилили. Плять, какая тварь!!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Вот что называется питательные клизмы в российских тюрьмах.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel