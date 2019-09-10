"Очікували, що вийду скелетом": як змінилася зовнішність звільненого Сенцова

У Києві 10 вересня колишні в'язні Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко, які більш ніж 4 роки пробули у російському полоні, провели свою першу пресконференцію. Вони розповіли про те, в яких умовах їх утримували та про свої плани на майбутнє.

Сенцов зазначив, що у травні планував знову відмовитися від їжі. OBOZREVATEL пропонує побачити, як виглядав режисер під час свого 145-денного голодування, і як виглядає зараз.

"Всі чекали, що я вийду скелетом. Минув час, я займався спортом. Відкрию вам секрет, що я вже у травні планував почати друге голодування. До нього я хотів зайти з великої ваги (минулого разу заходив із легкої). А чим там займатися? Там немає інтернету, тільки Кисельов, день бабака (сміється). Я не знав, що буде після виборів. Потім я не хотів заважати переговорам і ось ми тут", – сказав Сенцов.

Олег Сенцов під час голодування

Олег Сенцов під час голодування

Олег Сенцов після повернення в Україну

Олег Сенцов після повернення в Україну

Олег Сенцов після повернення в Україну

Як раніше писав OBOZREVATEL:

Сенцов був заарештований 10 травня 2014 року у Сімферополі. ФСБ Росії звинуватила його у керівництві терористичною групою, яка мала намір підірвати місцевий пам'ятник Леніну. У серпні 2015-го Північно-Кавказький військовий окружний суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

У 2018 році Сенцов протягом 145 днів тримав голодування, вимагаючи від російської влади звільнення 64 українських громадян, які перебувають за ґратами в РФ, як він вважає, з політичних мотивів.

Режисер був змушений перервати голодування через загрозу примусового годування.

29 серпня з'явилася інформація, що Сенцова етапували до Москви.

7 вересня він повернувся з російського полону.

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