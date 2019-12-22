"Очі горять інакше": Лобода розкрила секрет сексуальності

Популярна співачка Світлана Лобода назвала материнство – секретом "м'якої сексуальності".
Про це вона заявила в ефірі програми "Сьогодні ввечері" з Максимом Галкіним на російському "Первом канале", прокоментувавши репліку Ксенії Собчак.
Приводом послужив фрагмент шоу "Обережно, Собчак!", який показали в ефірі. Зокрема, телеведуча міркувала, якими є нинішні зірки.
Лобода в програмі Галкіна
Кадр з відео
"Це саме секс войовничий. Тому що Віра Брежнєва, Глюкоза – це інше. Теж дуже сексуальні, гарні жінки. Але у тебе єдиної на пострадянському просторі є енергія сексуальної стервозности. Якийсь батіг у тебе за спиною приховано", – говорила Собчак.
Галкін з нею не погодився, зазначивши, що жодної стервозности в Лободі не бачить. На його думку, співачка володіє привабливістю.
"Я ж матуся. Коли ти народжуєш і народжуєш, з кожним разом ти стаєш м'якіше", – сказала Лобода.
Світлана Лобода
instagram / lobodaofficial
За словами співачки, вона зрозуміла, що почуття закоханості абсолютно витісняє з голови думки про старіння.
"Якщо раніше я думала, що старіти – це дуже страшно, то зараз думаю про інше. Я думаю про те, як можна той стан, який тут і зараз, продовжити максимально довше. Тому що й очі горять інакше, і відчуваю себе добре" , – додала вона.
Лобода з донькою
instagram / lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час інтерв'ю Собчак Лобода розповіла про стосунки з лідером гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном.
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