"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми

Українська поп-зірка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль порадувала шанувальників пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом в зоні декольте. Також свій образ Кароль доповнила довгою блакитною спідницею.

Зазначимо, що шанувальники Тіни прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали зірку компліментами.

"Шикарна", "Дуже сексуальна", "Боже, ці ключиці — вони прекрасні", "Ікона краси", "Обцілував би всю", "Тіна, богиня, що не менше", — прокоментували люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль здивувала фоловерів в соцмережі відвертим напівпрозорим нарядом. У коментарях під фотографією артистки виникли дискусії.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.