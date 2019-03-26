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"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми

2.5тЧитати матеріал російською

Українська поп-зірка, одна з суддів проекту "Голос країни" Тіна Кароль порадувала шанувальників пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в сексуальному жовтому боді з глибоким вирізом в зоні декольте. Також свій образ Кароль доповнила довгою блакитною спідницею.

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Зазначимо, що шанувальники Тіни прийшли в захват від її нової публікації. Вони засипали зірку компліментами.

"Шикарна", "Дуже сексуальна", "Боже, ці ключиці — вони прекрасні", "Ікона краси", "Обцілував би всю", "Тіна, богиня, що не менше", — прокоментували люди.

"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми
"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми
"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми
"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми
"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми
"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми
"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми
"Обцілував би всю!" Тіна Кароль розбурхала мережу пишними грудьми

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль здивувала фоловерів в соцмережі відвертим напівпрозорим нарядом. У коментарях під фотографією артистки виникли дискусії.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Тіна Кароль
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