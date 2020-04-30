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30 квітня • оновлено в 10:47
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"Обрушили стільки гі*на": Топалов зі сльозами на очах заговорив про цькування Тодоренко

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Російський співак Влад Топалов висловився щодо скандалу, в який потрапила його дружина й телеведуча Регіна Тодоренко через свої слова про домашнє насильство.

Артист вийшов у прямий ефір в Instagram, де заявив, що його сім'я пережила стрес (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Регіна Тодоренко і Влад Топалов

Instagram @vladtopalovofficial

"За останні дні ви обрушили стільки гі*на на мене та мою сім'ю... За останні дні я переконався, що є по-справжньому важливі речі. Є здоров'я мого сина, моєї мами, мого тата, дружини, сестер... Мені дуже багато є що сказати кожному з вас, хто посмів образити мене та мою сім'ю. Але я вас всіх вибачаю. Я сам не святий. Як би ви не розривалися від ненависті, це не має значення. Моя сім'я пережила стрес. Завдяки вам мою дружину позбавили всього, чого вона домагалася – звань, проектів, контрактів, роботи, грошей", – сказав Топалов.

Регіна Тодоренко й Влад Топалов з сином

Регіна Тодоренко й Влад Топалов з сином

Instagram @vladtopalovofficial

Крім того, під час ефіру Влад розповів про смерть рідної для нього людини – звукорежисера Дмитра Доброго.

Примітно, що, розповідаючи про трагедію та скандал з Регіною в ефірі, Влад не зміг стримати сліз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журнал Glamour позбавив Тодоренко звання "Жінка року" після її скандальних висловлювань про домашнє насильство. Все почалося з того, що телеведуча невтішно відгукнулася про Агату Муценієце, яка пішла від Павла Прилучного після гучного скандалу. Потім вона висловилася про жертв домашнього насильства, порівнявши їх з психічно хворими людьми.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Міхно
Особи
Влад Топалов Регіна Тодоренко
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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