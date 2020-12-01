Обручка Кейт Міддлтон стала найпопулярнішою в світі: як вона виглядає

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон очолила рейтинг, в якому її обручку визнали найпопулярнішою в світі.

Такий висновок зробила Рада з природних алмазів. Експерти створили опитування з двох тисяч учасників дослідження, пише Daily Mail.

Як відомо, знаменита прикраса дісталася Міддлтон від покійної принцеси Діани. Принц Вільям подарував їй 14-каратний сапфір у золотій оправі, прикрашений 14 натуральними діамантами. Так, за цю обручку віддали голоси 20% учасників опитування.

Обручка Кейт Міддлтон Daily Mail

"Обручка Кейт Міддлтон – найвпізнаваніша завдяки приголомшливому контрасту між яскраво-синім сапфіром і білими діамантами", – розповіла член ради з природних алмазів Ліза Левінсон.

Варто відзначити, що прикраса потрапила в королівську сім'ю більше 30 років тому, коли принц Чарльз збирався зробити Діані пропозицію.

Обручка Кейт Міддлтон www.pinterest.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, зіркова візажистка Олівія Тодд розкрила секрет молодості обличчя Кейт Міддлтон. Так, за словами експертки, герцогиня Кембриджська змінила підхід до макіяжу, віддаючи перевагу більш сучасним і "освіжаючим" засобам.