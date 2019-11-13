Образив сибіряків: у Держдумі відреагували на жарти Галкіна про Путіна

Концерт російського коміка Максима Галкіна в Новосибірську, на якому він жартував про президента РФ Володимира Путіна та Володимира Жириновського, викликав критику в депутатів Держдуми.

Так, представник ЛДПР Дмитро Савельєв побачив у словах шоумена образу росіян, які беруть активну участь у виборах, пише TOP News.

Савельєв вважає, що "спроба Галкіна перейти в такий тонкий жанр, як політична сатира, явно не вдалася", а причина тому "слабкі уявлення про інтелектуальний гумор".

"Нам усім є з ким порівнювати: Жванецький, Задорнов, який теж писав для вкрай різної публіки, умів тримати будь-який зал і в столиці, і на периферії, часто жартував про дуже спірні речі, але він жодного разу не доходив до прямої образи свого глядача", – стверджує депутат.

Весь виступ Максима Галкіна в Новосибірську депутат Державної Думи називає суцільною "образою сибіряків".

Як раніше писав OBOZREVATEL, топпропагандист Кремля, ведучий Володимир Соловйов прокоментував слова гумориста Максима Галкіна про те, що на російському телебаченні існує цензура.

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