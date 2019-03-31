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Ображений Пореченков назвав Зеленського понурим

1.6тЧитати матеріал російською

Російський актор Михайло Пореченкова, який недавно записав провокаційне відео в підтримку кандидата в президенти України Володимира Зеленського, назвав його похмурим.

Про це він заявив "Говорить Москва" у відповідь на реакцію Зеленського, який назвав Пореченкова і ще одного актора з відео Івана Охлобистіна, ідіотами.

"Я думаю, це вірус: як тільки люди починають займатися політикою, у них пропадає гумор! Я думав, що із Зеленським це не відбудеться, аж ні, сталося! Скоро стане похмурим президентом!", - заявив Пореченков.

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Михайло Пореченков

Михайло Пореченков

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 березня Пореченков, який "прославився" через стрілянину по позиціях українських військовослужбовців в донецькому аеропорту, став народним артистом РФ.

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Особи
Володимир ЗеленськийМихайло ПореченковІван Охлобистін
Місце
Росія
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