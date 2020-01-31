"Образа і злість": Остапчук відреагував на відверте інтерв'ю ексдружини про розлучення

Український телеведучий Володимир Остапчук вперше прокоментував відверте інтерв'ю його колишньої дружини Олени Войчук про розлучення.

Так, на своїй сторінці в Instagram Остапчук написав пост, в якому заявив, що рішення ексдружини розповісти про їхнє розставання – це жіноча образа і злість.

Володимир Остапчук Instagram @vova_ostapchuk

"Для мене так само, як і для вас стало повним шоком це відео. Я ніколи не хотів би, щоб особисті стосунки двох людей обговорювала вся країна. Всі ці 5 місяців до сьогоднішнього дня я не висловлювався щодо нашого розлучення і досі вважаю, що від такого повороту найбільше постраждають наші любі дітки. Але я можу зрозуміти і якоюсь мірою виправдати такий емоційний вчинок Олени. Це жіноча образа і злість. Тому що ми знайомі з 17 років, тому що ми були разом майже 14 років і, можливо, вона ще не звикла до нового статусу і самостійного життя. Ось і зважилася на відчайдушний крок", – заявив Остапчук.

Володимир Остапчук та Олена Войченко Instagram @vova_ostapchuk

Володимир Остапчук з дітьми Instagram @vova_ostapchuk

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що ексдружина Володимира Остапчука Олена Войченко розповіла про численні зради шоумена, які і стали причиною розлучення пари.

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