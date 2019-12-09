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9 грудня • оновлено в 13:19
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"Об**ралася" патріотична "шушера": зірка росТБ атакував росіян за цькування Ротару

1.8т
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Російський музичний критик Артур Гаспарян заступився за співачку Софію Ротару і звернувся до росіян, які влаштували цькування зірки.

Так, на своїй сторінці в Instagram Гаспарян опублікував спільне фото з Ротару, під яким написав гнівний пост.

Софія Ротару і Артур Гаспарян

Софія Ротару і Артур Гаспарян

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Зокрема, Гаспарян назвав людей, які негативно відреагували на приїзд української співачки в Москву "ватною шушерою".

"Ватна шушера, яка, звісно, тут ще на коні, щоразу бризкає слиною, кричачи про "музику поза політикою", коли в Україні заслужено банять чергового кремлівського співуна, хто виправдовує криваву бійню, крисятництво і злодійство чужих земель. І раптом ця шушера забула всі свої кричалки про "музику поза політикою", коли в Москвуз доброю душею, відкритим серцем і без будь-якої політикитільки ще зібралася їхати блискуча, трепетна, велика Софія Ротару",пише Гаспарян.

Софія Ротару і Артур Гаспарян

Софія Ротару і Артур Гаспарян

Інстаграм

"Легенда, улюбленця мільйонів, надбання декількох поколінь однієї колись єдиної країни. Радіти б! Але шушера спливла на гівно, зажадала інквізиції. Неслася зі своїм візком злоби і ненависті попереду потяга. Думала, що потяг ось-ось прогудит "ату" , а він не прогудів. Промовчав. Обісралася, коротше, "патріотична" шушера",додав критик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь у зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнувши бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. За його словами, інтерв'ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

Однак, коли Ротару все-таки приїхала в Росію для участі в "Пісні року", в мережі негативно поставилися до її виступу, назвавши співачку зрадницею.

Заступитися за артистку вирішив Микола Басков. Співак попросив людей подумати про здоров'я Ротару, а також заявив, що зірка завжди була поза політикою.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Артур Гаспарян Софія Ротару
Місце
Росія
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Звезда УкрТв, скаконавты, не путайте)
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