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21 вересня • оновлено в 14:47
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"Обпалила": Лорак викликала ажіотаж спокусливим фото

3.6т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників спокусливим знімком.

Зірка позувала на знімальному майданчику, оголивши плечі та ноги, а результатом поділилася на своїй сторінці в Instagram.

В описі до фото Лорак коротко анонсувала, що скоро вийде новинка під назвою "Мы нарушаем" (мовою оригіналу), але так і не пояснила, йдеться про сингл чи кліп.

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Шанувальники були в захваті від сексуального образу співачки. У коментарях помітили, що це найвдаліший кадр за останній час.

"Найкрасивіше фото з останніх! Красуня незвичайна", "Красуня", "Яке волосся", "Мені вже подобається", "Принцеса", "Обпалила", – відреагували користувачі.

"Обпалила": Лорак викликала ажіотаж спокусливим фото
"Обпалила": Лорак викликала ажіотаж спокусливим фото
"Обпалила": Лорак викликала ажіотаж спокусливим фото
"Обпалила": Лорак викликала ажіотаж спокусливим фото

Ані Лорак

Ані Лорак

instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала ажіотаж в мережі змінами в зовнішності. Шанувальники помітили, що вона виглядає занадто неприродною.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Особа
Ані Лорак
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса фотосессія
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руденко евгений
руденко евгений
зайдите на любой порносайт, там такие фото - закачаетесь...
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Прышмандовка
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