"Обпалила": Лорак викликала ажіотаж спокусливим фото

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників спокусливим знімком.

Зірка позувала на знімальному майданчику, оголивши плечі та ноги, а результатом поділилася на своїй сторінці в Instagram.

В описі до фото Лорак коротко анонсувала, що скоро вийде новинка під назвою "Мы нарушаем" (мовою оригіналу), але так і не пояснила, йдеться про сингл чи кліп.

Шанувальники були в захваті від сексуального образу співачки. У коментарях помітили, що це найвдаліший кадр за останній час.

"Найкрасивіше фото з останніх! Красуня незвичайна", "Красуня", "Яке волосся", "Мені вже подобається", "Принцеса", "Обпалила", – відреагували користувачі.

Ані Лорак instagram / anilorak

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лорак викликала ажіотаж в мережі змінами в зовнішності. Шанувальники помітили, що вона виглядає занадто неприродною.

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