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4 грудня • оновлено в 06:15
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Облизала на камеру: молода дружина Цекала показала інтимне фото

2.5т
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Молода дружина російського шоумена і продюсера Олександра Цекала Дарина Ервін облизала йому вухо на камеру.

Відповідними "солодкими" моментами з відпочинку вона поділилася в своєму Instagram-сторіс, здивувавши шанувальників.

Як стало нещодавно відомо, парочка відправилася на Багамські острови, де мило проводить час на пляжі й в ресторанах.

Ервін облизала Цекало на камеру

Ервін облизала Цекало на камеру

Сторіс: instagram / darina.ervin

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Пару днів тому Ервін показала, як пустотливий Цекало пристрасно схопив її за груди на пляжі.

Цекало й Ервін у ресторані

Цекало й Ервін у ресторані

Сторіс: instagram / darina.ervin

Цекало і Ервін на пляжі

Цекало і Ервін на пляжі

instagram / darina.ervin

Цекало схопив Ервін за груди

Цекало схопив Ервін за груди

Сторіс: instagram / darina.ervin

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цекало був одружений на сестрі співачки Віри Брежнєвої Вікторії Галушці. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року. І вже в березні він таємно одружився з Дариною, як розповіло джерело з оточення парочки.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Олександр Цекало
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессія
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