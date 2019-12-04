Облизала на камеру: молода дружина Цекала показала інтимне фото

Молода дружина російського шоумена і продюсера Олександра Цекала Дарина Ервін облизала йому вухо на камеру.

Відповідними "солодкими" моментами з відпочинку вона поділилася в своєму Instagram-сторіс, здивувавши шанувальників.

Як стало нещодавно відомо, парочка відправилася на Багамські острови, де мило проводить час на пляжі й в ресторанах.

Ервін облизала Цекало на камеру Сторіс: instagram / darina.ervin

Пару днів тому Ервін показала, як пустотливий Цекало пристрасно схопив її за груди на пляжі.

Цекало й Ервін у ресторані Сторіс: instagram / darina.ervin

Цекало і Ервін на пляжі instagram / darina.ervin

Цекало схопив Ервін за груди Сторіс: instagram / darina.ervin

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цекало був одружений на сестрі співачки Віри Брежнєвої Вікторії Галушці. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року. І вже в березні він таємно одружився з Дариною, як розповіло джерело з оточення парочки.

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