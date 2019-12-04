Облизала на камеру: молода дружина Цекала показала інтимне фото

Молода дружина російського шоумена і продюсера Олександра Цекала Дарина Ервін облизала йому вухо на камеру.
Відповідними "солодкими" моментами з відпочинку вона поділилася в своєму Instagram-сторіс, здивувавши шанувальників.
Як стало нещодавно відомо, парочка відправилася на Багамські острови, де мило проводить час на пляжі й в ресторанах.
Ервін облизала Цекало на камеру
Сторіс: instagram / darina.ervin
Пару днів тому Ервін показала, як пустотливий Цекало пристрасно схопив її за груди на пляжі.
Цекало й Ервін у ресторані
Сторіс: instagram / darina.ervin
Цекало і Ервін на пляжі
instagram / darina.ervin
Цекало схопив Ервін за груди
Сторіс: instagram / darina.ervin
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Цекало був одружений на сестрі співачки Віри Брежнєвої Вікторії Галушці. Пара офіційно розлучилася на початку 2019 року. І вже в березні він таємно одружився з Дариною, як розповіло джерело з оточення парочки.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!