Обличчя століття: Time обрав 100 жінок року, розмістивши їх на своїх обкладинках

Американський журнал Time обрав сто "Жінок року", які визначили обличчя останнього століття починаючи з 1920-х років.
Кожній з них журнал присвятив нову обкладинку.
Як зазначає Time, протягом 72 років видання обирало "Чоловіка року", поки номінація не була перетворена на "Людину року" в 1999 році, але "вибір часто залишався тим же".
time.com
Проектом "100 жінок року" Time вирішив виправити ситуацію і помістити в центр уваги "впливових жінок, яких часто затьмарювали".
Для цього журнал створив 89 нових обкладинок на додачу до вже існуючих 11-ти з жінками, які перемогли в номінації "Людина року".
"Надихнувшись щорічної номінацією Time "Людина року", ми обрали впливову жінку кожного року, починаючи з 1920 року, на честь сотої річниці отримання жінками права голосу в США", – повідомляють автори проекту.
Коко Шанель
time.com
Амелія Ерхарт
time.com
"Від (першої жінки-пілота, яка перелетіла Атлантичний океан, – ред.) Амелії Ерхарт до (співачки, – ред.) Бейонсе, від (першої леді Аргентини) Еви Перон до (лауреата Нобелівської премії миру, – ред.) Малали Юсуфзай – зустрічайте 100 жінок, які визначили обличчя століття", – повідомляє видання.
Серед інших видатних жінок, які прикрасили обкладинки журналу, – дружина колишнього короля Великобританії Едуарда VII Уолліс Сімпсон, заради якої він зрікся престолу (1936), мексиканська художниця Фріда Кало (1938), британська королева Єлизавета II (1952), актриса Мерилін Монро (1954) , перша леді США Жаклін Кеннеді (1962), єдина жінка-прем'єр Індії Індіра Ганді (1976).
Уолліс Сімпсон
time.com
Фріда Кало
time.com
Єлизавета II
time.com
Також жінками століття за версією Time стали американська прима-балерина Леслі Браун (1978), "залізна леді", прем'єр Британії Маргарет Тетчер (1982), принцеса Діана (1987), співачка Мадонна (1989), автор "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг ( 1998), тенісистка Серена Вільямс (2003), ведуча Опра Уїнфрі (2004), перша леді США Мішель Обама (2008).
Героїнями своїх обкладинок один з найперших і найвпливовіших журналів США також зробив учасниць групи Pussy Riot з Росії (2012 рік), співачку Бейонсе (2014), канцлера Німеччини Ангелу Меркель (2015), держсекретаря США Хілларі Клінтон (2016), екоактівістку Грету Тунберг (2019) та інших.
Розалінд Франклін
time.com
Мерилін Монро
time.com
Жаклін Кеннеді
time.com
Індіра Ганді
time.com
Леслі Браун
time.com
Маргарет Тетчер
time.com
Принцеса Діана
time.com
Мадонна
time.com
Джоан Роулінг
time.com
Сирена Вільямс
time.com
Опра Уїнфрі
time.com
Мішель Обама
time.com
Pussy Riot
time.com
Бейонсе
time.com
Ангела Меркель
time.com
Хілларі Клінтон
time.com
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