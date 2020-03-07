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7 березня • оновлено в 09:33
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Обличчя століття: Time обрав 100 жінок року, розмістивши їх на своїх обкладинках

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Американський журнал Time обрав сто "Жінок року", які визначили обличчя останнього століття починаючи з 1920-х років.

Кожній з них журнал присвятив нову обкладинку.

Як зазначає Time, протягом 72 років видання обирало "Чоловіка року", поки номінація не була перетворена на "Людину року" в 1999 році, але "вибір часто залишався тим же".

Обличчя століття: Time обрав 100 жінок року, розмістивши їх на своїх обкладинках

time.com

Проектом "100 жінок року" Time вирішив виправити ситуацію і помістити в центр уваги "впливових жінок, яких часто затьмарювали".

Для цього журнал створив 89 нових обкладинок на додачу до вже існуючих 11-ти з жінками, які перемогли в номінації "Людина року".

"Надихнувшись щорічної номінацією Time "Людина року", ми обрали впливову жінку кожного року, починаючи з 1920 року, на честь сотої річниці отримання жінками права голосу в США", – повідомляють автори проекту.

Коко Шанель

Коко Шанель

time.com

Амелія Ерхарт

Амелія Ерхарт

time.com

"Від (першої жінки-пілота, яка перелетіла Атлантичний океан, – ред.) Амелії Ерхарт до (співачки, – ред.) Бейонсе, від (першої леді Аргентини) Еви Перон до (лауреата Нобелівської премії миру, – ред.) Малали Юсуфзай – зустрічайте 100 жінок, які визначили обличчя століття", – повідомляє видання.

Серед інших видатних жінок, які прикрасили обкладинки журналу, – дружина колишнього короля Великобританії Едуарда VII Уолліс Сімпсон, заради якої він зрікся престолу (1936), мексиканська художниця Фріда Кало (1938), британська королева Єлизавета II (1952), актриса Мерилін Монро (1954) , перша леді США Жаклін Кеннеді (1962), єдина жінка-прем'єр Індії Індіра Ганді (1976).

Уолліс Сімпсон

Уолліс Сімпсон

time.com

Фріда Кало

Фріда Кало

time.com

Єлизавета II

Єлизавета II

time.com

Також жінками століття за версією Time стали американська прима-балерина Леслі Браун (1978), "залізна леді", прем'єр Британії Маргарет Тетчер (1982), принцеса Діана (1987), співачка Мадонна (1989), автор "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг ( 1998), тенісистка Серена Вільямс (2003), ведуча Опра Уїнфрі (2004), перша леді США Мішель Обама (2008).

Героїнями своїх обкладинок один з найперших і найвпливовіших журналів США також зробив учасниць групи Pussy Riot з Росії (2012 рік), співачку Бейонсе (2014), канцлера Німеччини Ангелу Меркель (2015), держсекретаря США Хілларі Клінтон (2016), екоактівістку Грету Тунберг (2019) та інших.

Розалінд Франклін

Розалінд Франклін

time.com

Мерилін Монро

Мерилін Монро

time.com

Жаклін Кеннеді

Жаклін Кеннеді

time.com

Індіра Ганді

Індіра Ганді

time.com

Леслі Браун

Леслі Браун

time.com

Маргарет Тетчер

Маргарет Тетчер

time.com

Принцеса Діана

Принцеса Діана

time.com

Мадонна

Мадонна

time.com

Джоан Роулінг

Джоан Роулінг

time.com

Сирена Вільямс

Сирена Вільямс

time.com

Опра Уїнфрі

Опра Уїнфрі

time.com

Мішель Обама

Мішель Обама

time.com

Pussy Riot

Pussy Riot

time.com

Бейонсе

Бейонсе

time.com

Ангела Меркель

Ангела Меркель

time.com

Хілларі Клінтон

Хілларі Клінтон

time.com

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Автор
Аліна Мельник
Особи
Коко Шанель Єлизавета II Мерилін Монро принцеса Діана Мадонна Джоан Роулінг Pussy Riot Мішель Обама Бейонсе Хілларі Клінтон Ангела Меркель Опра Уїнфрі
Місце
США
Теги
жінки Історія зірки люди
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Ш. Олег
Ш. Олег
То есть, теперь у "Time" есть две номинации - "Человек года" и "Женщина года", я правильно понял? Иными словами, женщина не человек? Не знаю, был бы я американкой - судами довёл бы журнал до банкротства, а редакцию до сумасшедшего дома. :)
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