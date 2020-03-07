Обличчя століття: Time обрав 100 жінок року, розмістивши їх на своїх обкладинках

Американський журнал Time обрав сто "Жінок року", які визначили обличчя останнього століття починаючи з 1920-х років.

Кожній з них журнал присвятив нову обкладинку.

Як зазначає Time, протягом 72 років видання обирало "Чоловіка року", поки номінація не була перетворена на "Людину року" в 1999 році, але "вибір часто залишався тим же".

time.com

Проектом "100 жінок року" Time вирішив виправити ситуацію і помістити в центр уваги "впливових жінок, яких часто затьмарювали".

Для цього журнал створив 89 нових обкладинок на додачу до вже існуючих 11-ти з жінками, які перемогли в номінації "Людина року".

"Надихнувшись щорічної номінацією Time "Людина року", ми обрали впливову жінку кожного року, починаючи з 1920 року, на честь сотої річниці отримання жінками права голосу в США", – повідомляють автори проекту.

Коко Шанель time.com

Амелія Ерхарт time.com

"Від (першої жінки-пілота, яка перелетіла Атлантичний океан, – ред.) Амелії Ерхарт до (співачки, – ред.) Бейонсе, від (першої леді Аргентини) Еви Перон до (лауреата Нобелівської премії миру, – ред.) Малали Юсуфзай – зустрічайте 100 жінок, які визначили обличчя століття", – повідомляє видання.

Серед інших видатних жінок, які прикрасили обкладинки журналу, – дружина колишнього короля Великобританії Едуарда VII Уолліс Сімпсон, заради якої він зрікся престолу (1936), мексиканська художниця Фріда Кало (1938), британська королева Єлизавета II (1952), актриса Мерилін Монро (1954) , перша леді США Жаклін Кеннеді (1962), єдина жінка-прем'єр Індії Індіра Ганді (1976).

Уолліс Сімпсон time.com

Фріда Кало time.com

Єлизавета II time.com

Також жінками століття за версією Time стали американська прима-балерина Леслі Браун (1978), "залізна леді", прем'єр Британії Маргарет Тетчер (1982), принцеса Діана (1987), співачка Мадонна (1989), автор "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг ( 1998), тенісистка Серена Вільямс (2003), ведуча Опра Уїнфрі (2004), перша леді США Мішель Обама (2008).

Героїнями своїх обкладинок один з найперших і найвпливовіших журналів США також зробив учасниць групи Pussy Riot з Росії (2012 рік), співачку Бейонсе (2014), канцлера Німеччини Ангелу Меркель (2015), держсекретаря США Хілларі Клінтон (2016), екоактівістку Грету Тунберг (2019) та інших.

Розалінд Франклін time.com

Мерилін Монро time.com

Жаклін Кеннеді time.com

Індіра Ганді time.com

Леслі Браун time.com

Маргарет Тетчер time.com

Принцеса Діана time.com

Мадонна time.com

Джоан Роулінг time.com

Сирена Вільямс time.com

Опра Уїнфрі time.com

Мішель Обама time.com

Pussy Riot time.com

Бейонсе time.com

Ангела Меркель time.com

Хілларі Клінтон time.com

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