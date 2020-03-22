Обличчя сліпої Гурцкої без окулярів вперше показали в мережі

Брат 41-річної російської співачки Діани Гурцкої показав фото сліпої артистки без окулярів. У мережі позитивно відреагували на несподіваний знімок.

На фото Діана зображена без звичного аксесуара, а її обличчя прикриває прикраса в східному стилі. Знімок Роберт розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Дуже красиво! Діана красуня! Стильне фото!", "Справжня цариця, просто божественна", "Шикарне фото. На цьому фото Діана така ніжна, жіночна, лагідна і дуже красива", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Крістіна Орбакайте показала архівну фотографію зі своєю мамою, співачкою Аллою Пугачовою, на якій примадонна зображена до пластичних операцій.

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