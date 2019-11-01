"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю

Українська співачка Ані Лорак, яка живе й працює в Росії, розбурхала мережу новим фото. На ньому вона позувала в короткому білому топі.

Так, шанувальники артистки зазначили, що її обличчя змінилося і стало "пластмасовим". Світлину зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак Факти

"Чому обличчя знову пластмасове? Припиніть псувати її цією жахливою ретушшю", "Чим старша жінка, тим менше на ній одягу", "Пензлик засуньте в її надувний рот! Гидко дивитися", "Мені взагалі не подобається", "Мало на себе схожа","Це не Лорак" , "Як відчайдушно робить себе 20-річною", - пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

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