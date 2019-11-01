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1 листопада • оновлено в 09:52
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"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю

3.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе й працює в Росії, розбурхала мережу новим фото. На ньому вона позувала в короткому білому топі.

Так, шанувальники артистки зазначили, що її обличчя змінилося і стало "пластмасовим". Світлину зірка розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Ані Лорак

Ані Лорак

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"Чому обличчя знову пластмасове? Припиніть псувати її цією жахливою ретушшю", "Чим старша жінка, тим менше на ній одягу", "Пензлик засуньте в її надувний рот! Гидко дивитися", "Мені взагалі не подобається", "Мало на себе схожа","Це не Лорак" , "Як відчайдушно робить себе 20-річною", - пишуть у мережі.

"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю
"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю
"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю
"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю
"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю
"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю
"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю
"Обличчя пластмасове!" Лорак розбурхала мережу зовнішністю

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лорак запідозрили у другій вагітності. Шанувальники побачили на її знімках живіт і почали активно обговорювати цю тему.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Особа
Ані Лорак
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