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16 вересня • оновлено в 09:50
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"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності

3.9т Читати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Так, вона показала фото, на якому позувала в халаті.

У мережі зазначили, що вона виглядає занадто неприродно. Фото Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності
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"Як не крути роки беруть своє", "Обличчя вже не людське, нічого немає природного", "Останнім часом дуже багато фотошопу", "Що вона з особою собі зробила?", - пишуть в мережі.

"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності
"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності
"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності
"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності
"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності
"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лорак опублікувала знімки, на яких позувала в одязі свого молодого бойфренда.

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Особа
Ані Лорак
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