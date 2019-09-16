"Обличчя не людське": Лорак розбурхала мережу змінами в зовнішності

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників своїм зовнішнім виглядом. Так, вона показала фото, на якому позувала в халаті.

У мережі зазначили, що вона виглядає занадто неприродно. Фото Лорак опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Як не крути роки беруть своє", "Обличчя вже не людське, нічого немає природного", "Останнім часом дуже багато фотошопу", "Що вона з особою собі зробила?", - пишуть в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Лорак опублікувала знімки, на яких позувала в одязі свого молодого бойфренда.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!