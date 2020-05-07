"Обіцяв зробити!" Одіозний Садальський накинувся на Зеленського через російську мову

Марія Дідик люди 17:03, 7.05.2020

Одіозний російський актор Станіслав Садальський жорстко звернувся до президента України Володимира Зеленського через російську мову. Він заявив, що "для американців росіяни, українці і білоруси - один народ".

Про це Садальський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Садальський звернувся до Зеленського українською мовою, чим здивував шанувальників.

"Для американців росіяни, українці і білоруси - один народ. І правильно чому це не хоче зрозуміти пан Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех Володимир, толку з вашого управління не буде! Адже обіцяв зробити російську мову державною", - написав актор.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Олена Малишева нарвалася на жорстку критику з боку актора Станіслава Садальського.

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