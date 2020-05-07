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7 травня • оновлено в 18:46
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"Обіцяв зробити!" Одіозний Садальський накинувся на Зеленського через російську мову

5.1т
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Одіозний російський актор Станіслав Садальський жорстко звернувся до президента України Володимира Зеленського через російську мову. Він заявив, що "для американців росіяни, українці і білоруси - один народ".

Про це Садальський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Обіцяв зробити!" Одіозний Садальський накинувся на Зеленського через російську мову

Садальський звернувся до Зеленського українською мовою, чим здивував шанувальників.

"Для американців росіяни, українці і білоруси - один народ. І правильно чому це не хоче зрозуміти пан Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех Володимир, толку з вашого управління не буде! Адже обіцяв зробити російську мову державною", - написав актор.

🇷🇺Для американців росіяни, українці і білоруси - один народ. 🇺🇦 І правильно чому це НЕ хоче зрозуміті пан Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех Володимир-толку з Вашого управління НЕ буде! Аджея обіцяв сделать російську мову державною! Збрехав # Садальський # зеленский # росія # Україна # белоруссия ❤️В ШВЕЙЦАРІЇ ЧОТИРИ державної мови! # Російська мова # європа # брехня # швейцаріяруліт

Публікація від Стас Садальскій️🎬 (@stassadal)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Олена Малишева нарвалася на жорстку критику з боку актора Станіслава Садальського.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
Особи
Володимир Зеленський Станіслав Садальський
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