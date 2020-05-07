"Обіцяв зробити!" Одіозний Садальський накинувся на Зеленського через російську мову

Одіозний російський актор Станіслав Садальський жорстко звернувся до президента України Володимира Зеленського через російську мову. Він заявив, що "для американців росіяни, українці і білоруси - один народ".
Про це Садальський написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Садальський звернувся до Зеленського українською мовою, чим здивував шанувальників.
"Для американців росіяни, українці і білоруси - один народ. І правильно чому це не хоче зрозуміти пан Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех Володимир, толку з вашого управління не буде! Адже обіцяв зробити російську мову державною", - написав актор.
🇷🇺Для американців росіяни, українці і білоруси - один народ. 🇺🇦 І правильно чому це НЕ хоче зрозуміті пан Зеленський? Як ви думаєте чому? Ех Володимир-толку з Вашого управління НЕ буде! Аджея обіцяв сделать російську мову державною! Збрехав # Садальський # зеленский # росія # Україна # белоруссия ❤️В ШВЕЙЦАРІЇ ЧОТИРИ державної мови! # Російська мова # європа # брехня # швейцаріяруліт
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська телеведуча Олена Малишева нарвалася на жорстку критику з боку актора Станіслава Садальського.
Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!