МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфюмерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Обережно!" Полякова розповіла про особистий контакт із небезпечною хворобою

5.4тЧитати матеріал російською

Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла про те, що була змушена контактувати з людиною, яка захворіла на кір.

Крім того, Полякова розповіла на своїй сторінці в Instagram, що необхідно робити в таких ситуаціях.

"Обережно!" Полякова розповіла про особистий контакт із небезпечною хворобою

edinstvennaya.ua

Новини
У Москві на концерті відомого рок-гурту вбили глядача: відео

"У моєму гастрольному колективі — кір. Одна дівчинка захворіла і ми всі 8 березня контактували з нею. Розповідаю, що потрібно робити. Всі, у кого було два щеплення в дитинстві, але кому вже виповнилося 30 років, протягом 72 годин повинні зробити щеплення. Люди, яким немає 30 років протягом 72 годин повинні зробити щеплення, якщо не робили цього раніше", — сказала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська поп-діва Оля Полякова потролила співачку Світлану Лободу через плагіат. Так, артистка побачила схожість уновому кліпі Лободи на пісню InstaDrama зі своєю роботою "Королева ночі".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги