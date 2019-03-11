"Обережно!" Полякова розповіла про особистий контакт із небезпечною хворобою

Популярна українська співачка Оля Полякова розповіла про те, що була змушена контактувати з людиною, яка захворіла на кір.

Крім того, Полякова розповіла на своїй сторінці в Instagram, що необхідно робити в таких ситуаціях.

edinstvennaya.ua

"У моєму гастрольному колективі — кір. Одна дівчинка захворіла і ми всі 8 березня контактували з нею. Розповідаю, що потрібно робити. Всі, у кого було два щеплення в дитинстві, але кому вже виповнилося 30 років, протягом 72 годин повинні зробити щеплення. Люди, яким немає 30 років протягом 72 годин повинні зробити щеплення, якщо не робили цього раніше", — сказала Полякова.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, українська поп-діва Оля Полякова потролила співачку Світлану Лободу через плагіат. Так, артистка побачила схожість уновому кліпі Лободи на пісню InstaDrama зі своєю роботою "Королева ночі".

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