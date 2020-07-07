O.Torvald переспівали культовий хіт 90-х разом з українськими зірками. Відео

Популярний український гурт O.Torvald підірвав мережу кавером на знаменитий в Україні хіт 90-х "А тепер усе інакше" колективу "Аква Віта".

У ролику, крім учасників гурту, також знялися багато українських артистів: Надя Дорофєєва та Позитив, Володимир Дантес, Володимир Остапчук, Alyona Alyona і інші. Відео опубліковане на каналі O.Torvald в YouTube (дивіться онлайн в кінці новини).

Глядачі в кліпі також можуть побачити і інших друзів колективу, серед яких такі зірки, як Pianoboy, Alina Pash, Jerry Heil, Юля Юріна (група YUKO), Міла Єремєєва, Дрофа, Максим Сердюк, INGRET, Diezel, Krut, The Hypnotunez, KADNAY, Олександр Положинський та Іван Марунич.

Кадр з кліпу "А тепер усе інакше" YouTube

Користувачі мережі прийшли в захват від яскравого відео O.Torvald. У коментарях вони подякувалимузикантам за свіжу, вибухову ідею. Також фанати відзначили, що таким чином артисти "вдихнули нове життя" в улюблену багатьма українцями композицію.

Кадр з кліпу "А тепер усе інакше" YouTube

"Клас! Слова, мелодія – все просто вогонь. Спасибі за цей подарунок, хочеться встати і танцювати!", – прокоментували користувачі.

"Крутяк! Жека – красава, об'єднав в один кліп стільки зірок і показав єдність всіх заради музики", – додали шанувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше група O.Torvald презентувала радикальне відео на пісню "Ненавиджу вас всіх", де музиканти різко висловилися про глобальні проблеми сучасного світу, серед яких – коронавірус, домашнє насильство, військові конфлікти та інші.