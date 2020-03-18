"Няш-Мяш" Поклонській – 40: прокурорка-зрадниця за рік назбирала "гарячих" фото і розлучилася

Нелегітимний депутат Державної Думи Росії, колишній "прокурор" Криму Наталія Поклонська 18 березня відзначає день народження.Так, їй виповнюється 40 років.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує дізнатися, чому "Няш-Мяш" Поклонська розлучилася з другим чоловіком, а також побачити відверті фото, якими вона ділиться останнім часом.

Наталя Поклонська mirnov.ru

Нинішній депутат нелегітимної Держдуми Росії Наталія Поклонська 11 березня 2014 року окупаційною владою була призначена так званим "прокурором Криму". Саме за клопотанням Поклонської було заборонено Меджліс кримськотатарського народу, коли Росія визнала його "екстремістським".

Також Наталія Поклонська працювала над звинуваченнями у справі українського режисера Олега Сенцова та активіста Євромайдану Олександра Костенка.

Депутатом Держдуми Росії Поклонська стала 2016 року.

Наталя Поклонська ТАСС

У Москві колишній "прокурор" Криму вийшла заміж, її другим чоловіком став колишній керівник апарату уповноваженого з прав людини в Росії Іван Соловйов, старший за неї на дев'ять років.

Весілля відбулося в серпні 2018 року в окупованому Криму, на торжество були запрошені родичі молодят і колеги Поклонської з Держдуми.

Однак шлюб проіснував менше року: у вересні 2019-го стало відомо, що подружжя розійшлося. Наталя Поклонська відмовилася обговорювати своє розлучення з журналістами. "Коментувати цю новину не буду, надавши таку можливість колишньому чоловікові", – повідомила Поклонська в соцмережах.

Наталя Поклонська і Іван Соловйов dailystorm.ru

Наталя Поклонська і Іван Соловйов kp.ru

А ось її чоловік Соловйов заявив ЗМІ, що розлучається з дружиною, оскільки "двом лідерам ужитися в рамках однієї сім'ї дуже складно".

"Один гарний, інший дуже гарний. Один розумний, інший дуже розумний. Один цілеспрямований, інший дуже сильно цілеспрямований", – заявив Соловйов.

Також екс-чоловік "Няш-Мяш" натякнув, що шлюб розпався через гординю і амбіції: "Наші амбіції та гординя заводять нас зовсім в інший степ. Не розгубити тепло, довіру і повагу – ось головні завдання. А все інше від лукавого", – сказав він газеті "Московський Комсомолець".

Відзначимо, після розлучення Наталя Поклонська активно ділиться гарячими фото в соцмережах:

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Наталя Поклонська facebook.com/PoklonskayaNV

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нелегітимний депутат Держдуми Росії, колишній "прокурор" окупованого Криму Наталія Поклонська запанікувала через заяви президента України Володимира Зеленського про намір провести вибори на території анексованого Криму.

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