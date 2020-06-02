НВО покаже документальний фільм про геїв в Чечні

Марія Дідик люди 18:31, 2.06.2020

30 червня на телеканалі HBO відбудеться прем'єра документального фільму "Ласкаво просимо в Чечню" (Welcome to Chechnya) про переслідування геїв в Чеченській республіці.

Аскольд Куров, співпродюсер і оператор картини, розповів виданню Sobesednik.ru про роботу над фільмом в умовах найсуворішої таємності.

"Ласкаво просимо в Чечню"
Аскольд Куров

"І сама операція, і зйомки відбувалися в умовах секретності. Ми робили всі заходи безпеки – і героїв, і самих себе, і матеріалів, які ми знімали. Все було досить серйозно", - розповів він.

Кадр з фільму "Ласкаво просимо в Чечню"

Куров додав, що побоюється за своє життя після виходу фільму.

"Не буду лукавити, мене дуже турбує ця ситуація. Справа в тому, що коли "Нова газета" опублікувала перший матеріал про переслідування геїв, влада Чечні фактично оголосила журналістам джихад. Ситуація була дуже небезпечна. І як раз в той момент я знімав документальний фільм, знаходився в редакції в ті дні і бачив, наскільки це все було серйозно і небезпечно навіть для тих журналістів, які вже багато чого пройшли. Тому я усвідомлюю всю ступінь небезпеки", - зазначив оператор.

Кадр з фільму "Ласкаво просимо в Чечню"

Також, Куров зазначив, що представники ЛГБТ-спільноти в Чечні знаходяться в постійній небезпеці.

"Зачистка Чечні від геїв – це абсолютно божевільна ідея, тому що ці люди були, є і будуть завжди. Це просто відсоток населення, якась константа. Геї є у всій Росії, але найбільша небезпека загрожує тим, хто знаходиться в Чечні. Там сліпа, закрита зона – з секретними в'язницями і повною відсутністю правосуддя", - сказав оператор.

Як писав OBOZREVATEL, журналісти повідомили про можливе інфікування Рамзана Кадирова коронавірусом. Заявлялося, що його доставили спецбортом в Москву, в одну з кращих клінік. Крім того, з'ясувалося, де міг заразитися Кадиров.

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