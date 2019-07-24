"Нудить від вульгарщини!" MARUV обурила прихильників фото з Росії

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала нові фото зі своїх концертів в Росії. Так, не змінюючи свого сценічного образу, вона постала перед фанатами в вульгарних і провокаційних вбраннях, які сподобалися не всім.

Багато користувачів мережі засудили такий зовнішній вигляд артистки. Знімки Корсун розмістила на своїй сторінці в Instagram.

MARUV (Анна Корсун) instagram.com/maruvofficial

"Вас шкода", "У вас є хоч одна пісня, де ви по сцені не повзаєте на колінах?", "Взагалі у неї немає голосу! В живу що щось не виходить", "З рогами перебір і так зрозуміло, що ви від лукавого сієте розпусту", "Нудить вже від цієї вульгарщини", - пишуть в мережі.

Як писав OBOZREVATEL, на питання українського журналіста про приналежність Криму Корсун сказала "всім до побачення", що в Росії викликало ажіотаж.

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