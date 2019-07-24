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"Нудить від вульгарщини!" MARUV обурила прихильників фото з Росії

7.9т Читати матеріал російською

Українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала нові фото зі своїх концертів в Росії. Так, не змінюючи свого сценічного образу, вона постала перед фанатами в вульгарних і провокаційних вбраннях, які сподобалися не всім.

Багато користувачів мережі засудили такий зовнішній вигляд артистки. Знімки Корсун розмістила на своїй сторінці в Instagram.

MARUV (Анна Корсун)

MARUV (Анна Корсун)

instagram.com/maruvofficial

Новини
"Круто, але вульгарно!" Нікітюк розбурхала мережу відвертим фото

It was hot hot hot night!

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

Me and my girls @kate_nhuen @ukropnekrupa @boyko_olya @di_make @podshival Style by @yana_chaplygina Make up and braids by @alisha_zablockaya Hair by @fedorahairstyle

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

"Вас шкода", "У вас є хоч одна пісня, де ви по сцені не повзаєте на колінах?", "Взагалі у неї немає голосу! В живу що щось не виходить", "З рогами перебір і так зрозуміло, що ви від лукавого сієте розпусту", "Нудить вже від цієї вульгарщини", - пишуть в мережі.

"Нудить від вульгарщини!" MARUV обурила прихильників фото з Росії
"Нудить від вульгарщини!" MARUV обурила прихильників фото з Росії
"Нудить від вульгарщини!" MARUV обурила прихильників фото з Росії
"Нудить від вульгарщини!" MARUV обурила прихильників фото з Росії
"Нудить від вульгарщини!" MARUV обурила прихильників фото з Росії

Як писав OBOZREVATEL, на питання українського журналіста про приналежність Криму Корсун сказала "всім до побачення", що в Росії викликало ажіотаж.

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MARUV
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Ташнит? А когда тогда опосреватель перестанет постить эту керню?
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П А
П А
Девочка делает популярность на образе шлюхи - флаг рф ей в руки. Ма.ru.
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