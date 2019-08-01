Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

"Нудить від вульгарності": MARUV розлютила фанатів фруктами в непристойних місцях

1.4т Читати матеріал російською

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) розлютила шанувальників відвертим відео.

Відповідний ролик в японському стилі вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Tomorrow (завтра. – Ред.) "Між нами", – анонсувала співачка вихід кліпу, в якому будуть присутні властиві їй елементи БДСМ.

На відео представлено нарізку, на якій можна побачити MARUV з ерокезом та її подтанцовку в латексі, фрукти в непристойних місцях, натяки на лесбійське кохання. Все це виконано в японському стилі, а сцени розгортаються на столі.

MARUV - "Між нами"

MARUV - "Між нами"

кадр з тізера

Новини
"Відверта вульгарність": популярний в РФ комік обурився традиціям росіян на 9 травня

Реакція на ролик серед фанатів була неоднозначною. Кадри багатьом здалися вульгарними, а також – плагіатом.

"Що за маячня", "Уже нудить від вульгарності", "Не дуже", "Мені здається, що вже занадто все стало однотипно. Ця сексуальність і порнографія набридла вже, хочеться від тебе чогось вже серйознішого", "А це вже списано у гурту "Нікіта", хоч би співали вже англійською, це ж ваша фішка", "Шкода. Дуже шкода, що в таке дно скотився проект. Так добре все починалося", – написали користувачі.

"Нудить від вульгарності": MARUV розлютила фанатів фруктами в непристойних місцях
"Нудить від вульгарності": MARUV розлютила фанатів фруктами в непристойних місцях
"Нудить від вульгарності": MARUV розлютила фанатів фруктами в непристойних місцях
"Нудить від вульгарності": MARUV розлютила фанатів фруктами в непристойних місцях
"Нудить від вульгарності": MARUV розлютила фанатів фруктами в непристойних місцях
"Нудить від вульгарності": MARUV розлютила фанатів фруктами в непристойних місцях

Tomorrow 🔥 # міжна

Публікація від MARUV (@maruvofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
MARUV
Місце
Україна
Теги
видео кліп музика шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel