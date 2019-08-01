"Нудить від вульгарності": MARUV розлютила фанатів фруктами в непристойних місцях

Епатажна українська співачка MARUV (Анна Корсун) розлютила шанувальників відвертим відео.

Відповідний ролик в японському стилі вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися, проскрольте до кінця сторінки).

"Tomorrow (завтра. – Ред.) "Між нами", – анонсувала співачка вихід кліпу, в якому будуть присутні властиві їй елементи БДСМ.

На відео представлено нарізку, на якій можна побачити MARUV з ерокезом та її подтанцовку в латексі, фрукти в непристойних місцях, натяки на лесбійське кохання. Все це виконано в японському стилі, а сцени розгортаються на столі.

MARUV - "Між нами" кадр з тізера

Реакція на ролик серед фанатів була неоднозначною. Кадри багатьом здалися вульгарними, а також – плагіатом.

"Що за маячня", "Уже нудить від вульгарності", "Не дуже", "Мені здається, що вже занадто все стало однотипно. Ця сексуальність і порнографія набридла вже, хочеться від тебе чогось вже серйознішого", "А це вже списано у гурту "Нікіта", хоч би співали вже англійською, це ж ваша фішка", "Шкода. Дуже шкода, що в таке дно скотився проект. Так добре все починалося", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно MARUV зухвало пограбували в Москві. Фанат поцупив у неї маску в стилі БДСМ з рогами.

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