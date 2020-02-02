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2 лютого • оновлено в 15:49
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"Нудистський пляж?" Схудла Ёлка похвалилася пікантним фото

1.1т
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Популярна співачка Ёлка (Єлизавета Іванців), яка нещодавно сильно схудла, зізналася, що їй не потрібен купальник.

"Погляд людини, яка усвідомлює, що покупку купальників напередодні цієї відпустки офіційно можна вважати найдаремнішою покупкою року", - написала Єлизавета під фотографією з пляжу, де вона, ймовірно відпочиває голяка.

Ёлка (Єлизавета Іванців)

Ёлка (Єлизавета Іванців)

"Правильно, відпочивати на море потрібно голяка, тим паче жінці. Тим більше такий сексуальної як ви, Ліза", "На нудистський пляж рвонула?", - пишуть співачці шанувальники.

"Нудистський пляж?" Схудла Ёлка похвалилася пікантним фото
"Нудистський пляж?" Схудла Ёлка похвалилася пікантним фото

Артистка додала, що на вказаному фото вона природна, і на ній немає макіяжу.

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