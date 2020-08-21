НП з Навальним в РФ: що відомо про його дружину і як вона відреагувала на інцидент

Олена Кордунова Люди 17:51, 21.08.2020 Оновлено: 18:00, 21.08.2020

У Росії трапилася НП з головним опозиційним політиком країни Олексієм Навальним: 20 серпня йому стало зле прямо на борту літака. Опозиціонера госпіталізували в одну з лікарень Омська, другу добу він перебуває в комі.

Омські лікарі заборонили транспортувати Навального в Німеччину для подальшого лікування. Його дружина Юлія звернулася до президента РФ Володимира Путіна з вимогою про дозвіл транспортування чоловіка, проте поки домогтися позитивного рішення Кремля не вдалося. OBOZREVATEL вирішив також розповісти, що відомо про Юлію Навальну, яку також називають "першою леді російської опозиції", а також їхніх дітей.

Олексій Навальний із дружиною

Юлія Навальна (в дівоцтві Абросінова) народилася 24 липня 1976 року. Про її батьків і дитинство громадськості практично нічого не відомо. Після закінчення школи Абросінова вступила на факультет міжнародних і економічних відносин Російського економічного університету імені Плеханова. Продовжила навчання в аспірантурі.

Юлія й Олексій Навальний на початку своїх стосунків (1999 рік)
Instagram Юлії Навальної

Дівчина з юності цікавилася політикою, також була членом політичної партії "Яблуко". Після закінчення університету працювала в одному з комерційних банків Москви.

Як на неї вплинуло знайомство з Навальним

У 1999 році Юлія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Олексієм Навальним на відпочинку в Туреччині. Через рік пара зіграла весілля. Після народження дочки в 2001 році Юлія деякий час займалася бізнесом – реалізовувала плетені меблі, виготовлені на фабриці свекра та свекрухи.

Весільне фото Олексія і Юлії Навальних
Instagram Юлії Навальної

Згодом у Юлії Навальної виникли складнощі з працевлаштуванням через політичну діяльність чоловіка, але попри це, вона завжди підтримувала його. Наразі Навальна курирує питання, пов'язані зі складанням бізнес-планів і перекладом статей, а також бере активну участь в антиурядових мітингах в РФ.

Юлія й Олексій Навальні
БІЗНЕС Online

Пара виховує двох дітей: 19-річну доньку Дарину, яка наразі навчається у США і 12-річного сина Захара.

Дружина і діти Навального
Instagram Юлії Навальної
Сім'я Навальних
Instagram Юлії Навальної
Дружина і син Олексія Навального
Instagram Юлії Навальної

Відзначимо, Юлія Навальна публічно відреагувала на ситуацію зі своїм чоловіком. На особистій сторінці в Instagram вона зворушливо зізналася в коханні чоловіку.

"Я дуже тебе люблю. Все обов'язково буде добре. Ми завжди долали усі негаразди, повинні впоратися і зараз. Спасибі всім за підтримку", – висловилася жінка.

Навальна зворушливо звернулася до чоловіка
Instagram Юлії Навальної

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