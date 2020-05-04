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4 травня • оновлено в 23:01
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Нову коханку Жигунова розшукують судові пристави: в чому причина

7.5т
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Нову кохану російського актора Сергія Жигунова, який раніше зустрічався з Анастасією Заворотнюк, розшукують судові пристави через борги.

Про це пише видання "Комсомольская правда".

Вікторія Ворожбит і Сергій Жигунов

Вікторія Ворожбит і Сергій Жигунов

Так, повідомляється, що в 2018 і 2019 роках судові пристави намагалися стягнути з 46-річної жінки податки, однак обидва рази припиняли через неможливість розшукати боржника.

Однак, відомо, що в лютому цього року пристави знову порушили ще кілька виконавчих проваджень через борги.

Вікторія Ворожбит

Вікторія Ворожбит

Instagram @vikavorozhbit

Крім того, повідомляється, що Ворожбит – частий гість на сайті оголошень. Кохана актора кілька разів виставляла на продаж старі айфони, дизайнерські чохли на них, телевізори, сумки й брендові рюкзаки. А нещодавно Вікторія продавала свою шубу за 35 тисяч рублів.

Вікторія Ворожбит

Вікторія Ворожбит

Instagram @vikavorozhbit

Вікторія Ворожбит

Вікторія Ворожбит

Instagram @vikavorozhbit

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Жигунов пішов від дружини і закрутив роман з журналісткою Вікторією Ворожбит, яку вже встигли прозвати в мережі "копією" Заворотнюк.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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