Головна Новини
9 грудня • оновлено в 07:11
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

2.9т
Читати матеріал російською

Нова "Міс Всесвіт" Зозібіні Тунзі з ПАР є моделлю і активісткою по боротьбі з гендерним насильством.

OBOZREVATEL розповість докладніше, що про неї відомо.

Згідно з офіційним сайтом конкурсу, Зозібіні є "пристрасним активістом", яка "бере участь в боротьбі з насильством за ознакою статі". Вона також описується як "гордий захисник природної краси" і людина, яка "закликає жінок любити себе такими, якими вони є".

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

Під час конкурсу на запитання ведучого Стіва Харві, про те, що найважливіше, чого слід навчати молодих дівчат сьогодні, Зозібіні відповіла, що це повинно бути "лідерство". "Це те, чого не вистачає в молодих дівчатах і жінках протягом тривалого часу , не тому, що ми цього не хочемо, а тому, що суспільство назвало жінок такими. Я думаю, що ми найвпливовіші істоти в світі, і нам повинні бути надані всі можливості".

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

Новини
"Міс Львів" потрапила в скандал із поїздкою в Москву: фото та відео
Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

@zozitunzi

У фіналі Тунзі здобула перемогу над 24-річною Медісон Андерсон з Пуерто-Ріко, і 25-річної Софією Арагон, яка представляла Мексику.

Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні
Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні
Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні
Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

Читайте на OBOZREVATEL про те, як виступила представниця України Анастасія Середа.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Юрко Медяник
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
6
0
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги