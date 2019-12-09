Новою "Міс Всесвіт" стала "Чорна пантера" з Африки: фото гарячої красуні

Нова "Міс Всесвіт" Зозібіні Тунзі з ПАР є моделлю і активісткою по боротьбі з гендерним насильством.

OBOZREVATEL розповість докладніше, що про неї відомо.

Згідно з офіційним сайтом конкурсу, Зозібіні є "пристрасним активістом", яка "бере участь в боротьбі з насильством за ознакою статі". Вона також описується як "гордий захисник природної краси" і людина, яка "закликає жінок любити себе такими, якими вони є".

@zozitunzi

@zozitunzi

@zozitunzi

@zozitunzi

Під час конкурсу на запитання ведучого Стіва Харві, про те, що найважливіше, чого слід навчати молодих дівчат сьогодні, Зозібіні відповіла, що це повинно бути "лідерство". "Це те, чого не вистачає в молодих дівчатах і жінках протягом тривалого часу , не тому, що ми цього не хочемо, а тому, що суспільство назвало жінок такими. Я думаю, що ми найвпливовіші істоти в світі, і нам повинні бути надані всі можливості".

@zozitunzi

@zozitunzi

@zozitunzi

@zozitunzi

@zozitunzi

У фіналі Тунзі здобула перемогу над 24-річною Медісон Андерсон з Пуерто-Ріко, і 25-річної Софією Арагон, яка представляла Мексику.

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