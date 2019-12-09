Новою прем'єркою Фінляндії стане 34-річна красуня: який вона має вигляд

34-річна Санна Марін, яку днями мають затвердити на посаді глави уряду Фінляндії, стане наймолодшою прем'єр-міністеркою у світі.

Вона також стане наймолодшою керівницею такого рівня в історії Фінляндії. Який вона має вигляд і що про неї відомо – у матеріалі OBOZREVATEL.

facebook.com/MarinSanna

Санна Мірелла Марін народилася 16 листопада 1985 року. Їй ледь виповнилося 34.

Вона має замінити на посаді колишнього прем'єра, Антті Рінне, який минулого тижня пішов у відставку через розбіжності в кабінеті з питання щодо страйку співробітників пошти.

facebook.com/MarinSanna

Марін буде затверджена парламентом і президентом на цю посаду упродовж найближчих кількох днів.

Як відомо, раніше Санна Марін, з червня 2019 року, обіймала посаду міністерки транспорту.

Дівчина є прийомною дитиною в одностатевій сім'ї. У своєму блозі вона розповідала, що її виховала мати-одиначка, яка мала стосунки з жінкою, а родина жила в постійних злиднях.

facebook.com/MarinSanna

Санна – перша представниця своєї родини, що отримала вищу освіту, вона вірить у "соціальну державу".

У 2012 році дівчина закінчила Університет Тампере зі ступенем бакалаврині адміністративних наук і була обрана до міської ради Тампере.

facebook.com/MarinSanna

У 2017 році вона отримала ступінь магістерки і була переобрана до міської ради.

Марін також є членкинею Асамблеї Ради регіону Тампере і другою заступницею голови Соціал-демократичної партії з 2014 року.

facebook.com/MarinSanna

"Основним завданням соціал-демократів наразі є побудова більш справедливого і рівного суспільства", – заявила політикиня після того, як виграла номінацію на пост прем'єр-міністерки.

Як відомо, Санна Марін виступає проти вступу Фінляндії до НАТО і підтримує "зелену" політику: з-поміж її ідей – скорочення кількості машин на бензині й дизельному паливі в країні.

facebook.com/MarinSanna

Політична діячка виховує дитину разом зі своїм давнім партнером Маркусом Райкконеном.

Зазначимо, 34-річна Санна Марін молодша за прем'єр-міністра України Олексія Гончарука та північнокорейського лідера Кім Чен Ина, яким зараз по 35.

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