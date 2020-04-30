Російський репер Тіматі та співак Григорій Лепс представили новий спільний кліп "С чистого листа", який побив рекорд за кількістю дизлайків: 127 тисяч користувачів поставили "палець вниз".

Так, ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі Тіматі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тіматі та Григорій Лепс outstyle.org

У кліпі Тіматі показує, як з успішної людини він перетворився на простого хлопця й починає працювати на мийці.

"Такі експерименти дуже приземляють. Ніхто з нас не повинен зарікатися, в житті можливо все", – сказав репер.

кадр з відео

кадр з відео

За кілька днів відео подивилося 1,6 млн чоловік, з яких дизлайки поставили 127 тисяч. У коментарях користувачі розкритикували кліп артистів, заявивши, що цим відео вони поховали свою кар'єру. Крім того, в мережі зазначили, що "все, чого Тіматі досяг самостійно – це народні дизлайки".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Тіматі різко висловився про телеведучу Ксенію Собчак після того, як вона розкритикувала витівки зірок в прямих ефірах у соцмережах.