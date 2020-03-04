"Дешеве й одноразове": у мережі рознесли новий кліп Лорак. Відео

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе і працює в Москві, представила новий кліп на пісню "Я бы летала", і нарвалася на критику в мережі.

Так, ролик був опублікований на офіційному каналі зірки на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Ані Лорак Instagram @anilorak

Кліп був знятий на тлі мальовничих пейзажів, а сама знаменитість з'являється в кадрі в ефектному вбранні, яке вигідно підкреслює струнку фігуру Лорак.

Ані Лорак Instagram @anilorak

Відео викликало бурхливу реакцію у шанувальників Ані. Зокрема, фанати в пух і прах розкритикували новий кліп:

"Мені одній здається, що кліп ні про що?", "Прикро, що Лорак вже не та", "Після багатьох серйозних пісень ця дуже дешева", "Кліп схожий на попередній! Не можна придумати щось цікаве".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ані Лорак поділилася фотографією зі співаком Уку Сувісте, який представлятиме Естонію на Євробаченні-2020.

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