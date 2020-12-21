Новий кліп Лободи видалили з YouTube: співачка пообіцяла покарати винних

З відеохостингу YouTube видалили новий кліп української співачки Світлани Лободи на пісню moLOko. Відео зникло з мережі через добу після офіційної презентації.

Артистка прокоментувала інцидент і зазначила, що її команда планує покарати винних. Про це Лобода висловилася на особистій сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"З нашого YouTube-каналу було видалено кліп moLOko. Наразі ми вирішили цю проблему і відео є в загальному доступі. Наша служба безпеки розбирається з подією", – написала артистка.

Лобода також зазначила, що планує покарати винних в інциденті. Також інформацію підтвердила і продюсерка артистки Нателла Крапівіна.

"Причини інциденту встановлюються, причетні будуть притягнуті до відповідальності. Це було дуже нервово", – розповіла Крапівіна.

Відзначимо, після відновлення відео на YouTube, його переглянули майже 1,5 млн користувачів. Хто і навіщо видаляв кліп з мережі – поки невідомо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Світлана Лобода потрапила в гучний скандал на російській премії "Золотий грамофон". Артистка відмовилася вийти на сцену і покинула концертну залу ще до початку заходу.