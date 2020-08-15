Новий кліп Little Big про їжу розкритикували в мережі

Ольга Веркалець Люди 16:35, 15.08.2020 Оновлено: 17:21, 15.08.2020

Російський гурт Little Big випустив новий кліп на пісню Tacos, в якій розповідається про любов до їжі. Проте фанати бурхливо розкритикували роботу музикантів.

Відео, яке опублікували на YouTube-каналі колективу, за добу набрало понад 3 млн переглядів. У зйомках також брав участь відомий танцюрист Дмитро Красилов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

У кліпі музиканти постали в образах кетчупу, гірчиці, хот-дога та пляшки солодкої газованої води. Проте багатьом шанувальникам не сподобалася робота гурту. Деякі зазначили, що музиканти почали писати "дешеві" пісні, щоб зробити їх вірусними.

Little Big у кліпі Tacos
Скриншот

"Пісня дуже дешево звучить, ніби її школяр написав, кліп дорожчий за пісню вийшов", "Дуже засмучена, пам'ятаю, як вони починали в 2013 році, перші два альбоми були шедеврами", "Занадто примітивна пісня, ви вже постаралися б не тільки над кліпом", – написали в коментарях.

У мережі рознесли кліп Little Big
Скриншот коментарів
Фанати розкритикували Little Big
Скриншот коментарів
Фанатам не сподобався кліп Tacos
Скриншот коментарів

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Філіп Кіркоров витратив 5 млн рублів (1,8 млн гривень) на діамантові грілзи (прикраса на зубах) для нового кліпу на трек "Ролекс" із блогером Давидом Манукяном. Проте користувачі соцмережі не оцінили дорогий образ співака, як і сам кліп.

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