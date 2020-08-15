Новий кліп Little Big про їжу розкритикували в мережі
Російський гурт Little Big випустив новий кліп на пісню Tacos, в якій розповідається про любов до їжі. Проте фанати бурхливо розкритикували роботу музикантів.
Відео, яке опублікували на YouTube-каналі колективу, за добу набрало понад 3 млн переглядів. У зйомках також брав участь відомий танцюрист Дмитро Красилов (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
У кліпі музиканти постали в образах кетчупу, гірчиці, хот-дога та пляшки солодкої газованої води. Проте багатьом шанувальникам не сподобалася робота гурту. Деякі зазначили, що музиканти почали писати "дешеві" пісні, щоб зробити їх вірусними.
"Пісня дуже дешево звучить, ніби її школяр написав, кліп дорожчий за пісню вийшов", "Дуже засмучена, пам'ятаю, як вони починали в 2013 році, перші два альбоми були шедеврами", "Занадто примітивна пісня, ви вже постаралися б не тільки над кліпом", – написали в коментарях.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Філіп Кіркоров витратив 5 млн рублів (1,8 млн гривень) на діамантові грілзи (прикраса на зубах) для нового кліпу на трек "Ролекс" із блогером Давидом Манукяном. Проте користувачі соцмережі не оцінили дорогий образ співака, як і сам кліп.