Новий імідж Дорофеєвої викликав суперечку в мережі: голосуйте, як їй краще

Популярна українська співачка, учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася новою зачіскою.

Так, співачка вирішила кардинально змінити свій образ, зробивши ыз прямого волосся кучеряве. Знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Думки шанувальників щодо нового стилю Дорофеєвої розділилися. Одні написали, що їй дуже пасує кучеряве волосся, а інші зазначили, що співачка втратила свою індивідуальність.

"Тебе з кучерями не впізнати. Ти така гарна", "Тобі дуже пасує", "Кучерява Сью", "Надю, як же красиво", "Раніше було краще", "А-ля Настя Каменських", "Втратила свою індивідуальність", "Якщо чесно, з прямим волоссям тобі краще", — написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український співак і телеведучий Володимир Дантес розповів про спільне життя зі співачкою Надією Дорофеєвою. Він зазначив, що у їхній родині не ділять гроші, а всі рішення приймають спільно.