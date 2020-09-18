Новий адвокат Єфремова попросив про умовний термін для актора

Новий адвокат актора Михайла Єфремова Володимир Васильєв оскаржив вирок у справі про смертельну ДТП, попросивши замість 8 років колонії загального режиму призначити його підзахисному умовне покарання.

Про це 18 вересня повідомили в пресслужбі Пресненського суду Москви, передає видання "РИА Новости".

"На адресу суду надійшла апеляційна скарга адвоката Васильєва Володимира Леонідовича на захист інтересів Єфремова Михайла Олеговича, на вирок суду від 08 вересня 2020 року. Захисник просить скасувати/змінити вирок суду, призначити покарання засудженому у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років, із застосуванням ст. 64 КК РФ, також згідно ст. 73 КК РФ, призначене покарання просить вважати умовним", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше Михайло Єфремов, засуджений на 8 років колонії загального режиму, відмовився від послуг Ельмана Пашаєва, оскільки заявив, що той його "підставив". Зараз у Єфремова нові адвокати – Роман Філіппов та Володимир Васильєв.

До речі, після оголошення вироку в суді, 8 вересня, Михайла Єфремова доставили в московське СІЗО №5 "Водник", де він пробуде десять днів на карантині. За цей час йому підберуть камеру і сусідів з урахуванням психологічної сумісності, після чого актора доставлять до виправної колонії.

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