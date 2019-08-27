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"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками

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Скандальна російська телеведуча Ксенія Собчак викликала ажіотаж в мережі фотографією з невідомими чоловіками в дуже яскравих вбраннях.

Так, знімок Собчак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Ксенія Собчак

Ксенія Собчак

instagram.com/xenia_sobchak

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"Зустріч з однокласниками пройшла вдало", - жартівливо підписала фото Собчак.

"Ви вчилися в цирковому училищі?", "Кіркорова обікрали", "З новим чоловіком - нові відкриття себе?", "Нова форма для Росгвардіі на чолі з натхненником", "Я хочу такий костюм, дружину буду зустрічати", "В своєму дешевому бл*дському стилі", - пишуть в мережі.

"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками
"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками
"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками
"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками
"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками
"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками
"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками
"Нових коханців знайшла": Собчак розбурхала мережу фото з невідомими чоловіками

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилася інформація про весілля Ксенії Собчак із Костянтином Богомоловим. Захід відбудеться 13 вересня 2019 року.

Відомий блогер Олена Міро заявила, що причиною настільки швидкого весілля є вагітність Собчак. Пізніше в мережі помітили "кругленький живіт" телеведучої.

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Особа
Ксенія Собчак
Місце
Росія
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