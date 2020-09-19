Нові фото з весілля Седокової опублікували в мережі

Українська співачка Анна Седокова вийшла заміж втретє : обранцем артистки став латвійський баскетболіст Яніс Тімма.

Нові весільні фото Седокова розповсюдила в Telegram, а про своє заміжжя розповіла в ефірі шоу "Вечірній Ургант".

Про це пише StarHit.

Як зізналося новоспечене подружжя, вони не хотіли нікому розповідати про одруження.

Весілля Анни Седокової і Яніса Тімма.

"Так, ми вже одружилися. Я більше не наречена. Ми взагалі нікому не хотіли розповідати. Вирішили просто розписатися і відзначити в сімейному колі", - зізналася в шоу Седокова.

Як повідомляють джерела, Седокова і Яніс відгуляли весілля в підмосковній Барвисі.

Анна Седокова і Яніс Тімма одружилися.

Седокова розповіла про заміжжя в ефірі шоу "Вечірній Ургант".

Седокова і Яніс відгуляли весілля в підмосковній Барвисі.

Для одруження Седокова вибрала наряд від Zuhair Murad.

До слова, для одруження Седокова вибрала білосніжну сукню з мережива від Zuhair Murad.

Нагадаємо, 28-річний Яніс і 37-річна Анна почали зустрічатися влітку 2019 року. На момент початку їх стосунків баскетболіст був одружений, а його синові було всього кілька місяців. Тому зіркова пара приховувала свій роман.