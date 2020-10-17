Нові фото з весілля Остапчука опублікували в мережі

Український ведучий і шоумен Володимир Остапчук одружився з нотаріускою Христиною Горняк. Зіркова пара зіграла весілля 15 жовтня в одному з заміських комплексів Києва.

Нові весільні фото Остапчука поширили фотографи й гості в Instagram.

На весіллі зіркової пари були присутні 45 гостей: батьки, родичі та близькі друзі.

Весілля Остапчука та Горняк. Instagram Віталій Мельник

Нові фото з весілля Остапчука. Instagram Віталій Мельник

Церемонія розпису пари пройшла немов у казці: новоспечені молодята стояли одне проти одного на заході сонця, у світлі тисяч свічок, лампочок і софітів.

Із зіркових гостей відвідати весілля і привітати Остапчука й Горняк прийшли танцюрист Олександр Прохоров, шоумен Іраклі Макацарія та інші українські знаменитості. Зіркою вечірки стала Вєрка Сердючка зі своїм шоу-балетом, яка не тільки привітала новоспечену сім'ю, але і влаштувала запальну дискотеку на всю ніч.

Володимир Остапчук з дружиною Христиною Горняк.

Христина Горняк та Володимир Остапчук біля вівтаря. Instagram Віталій Мельник.

Володимир Остапчук одружився вдруге. Instagram Віталій Мельник

Володимир Остапчук та Христина Горняк зіграли весілля.

Весілля Остапчука та Горняк. Instagram Віталій Мельник

Весільних суконь у дружини Остапчука було кілька: для урочистої церемонії Горняк вибрала приталену сукню з довгими рукавами, закритою зоною декольте і з глибоким вирізом на ногах. Під час шлюбної обітниці зірка з'явилася в сукні з дорого атласу, яка мала приспущені плечики, ніжну зону декольте і шлейф. А ось для танців Горняк обрала максимально зручне вбрання в грецькому стилі і глибоким вирізом на ногах.

Для весілля Остапчук вибрав класичне і стримане вбрання – чорний смокінг.

Вбрання нареченої Остапчука.

Христина Горняк готується до урочистості.

Обручки Остапчука та Горняк.

Володимир Остапчук обмінявся шлюбними обітницями з Христиною Горняк.

Зворушливий перший танець молодят.

Перше плаття Христини Гірник на весіллі.

Ранок нареченої перед весіллям.

Зворушливі фото з весілля Остапчука та Горняк.

Остапчук та Горняк стали чоловіком і дружиною. Instagram Віталій Мельник

На весіллі Остапчука були присутні батьки, родичі та близькі друзі. Instagram Віталій Мельник

Весільні фото Остапчука та Горняк. Instagram Віталій Мельник

Остапчук та Горняк відсвяткували весілля в одному з заміських комплексів Києва.

Зіркова пара зіграла весілля 15 жовтня.

Образ Христини Горняк на весіллі.

Перше вбрання Христини Горняк на весіллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю перед весіллям. Зірка зізнався, як змінила його кохана, а також розповів про особисті моменти і про те, як діти відреагували на нову супутницю ведучого.