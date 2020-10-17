Нові фото з весілля Остапчука опублікували в мережі

Obozrevatel
Obozrevatel
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Нові фото з весілля Остапчука опублікували в мережі

Український ведучий і шоумен Володимир Остапчук одружився з нотаріускою Христиною Горняк. Зіркова пара зіграла весілля 15 жовтня в одному з заміських комплексів Києва.

Нові весільні фото Остапчука поширили фотографи й гості в Instagram.

На весіллі зіркової пари були присутні 45 гостей: батьки, родичі та близькі друзі.

Весілля Остапчука та Горняк.
Нові фото з весілля Остапчука.

Церемонія розпису пари пройшла немов у казці: новоспечені молодята стояли одне проти одного на заході сонця, у світлі тисяч свічок, лампочок і софітів.

Із зіркових гостей відвідати весілля і привітати Остапчука й Горняк прийшли танцюрист Олександр Прохоров, шоумен Іраклі Макацарія та інші українські знаменитості. Зіркою вечірки стала Вєрка Сердючка зі своїм шоу-балетом, яка не тільки привітала новоспечену сім'ю, але і влаштувала запальну дискотеку на всю ніч.

Володимир Остапчук з дружиною Христиною Горняк.
Христина Горняк та Володимир Остапчук біля вівтаря.
Володимир Остапчук одружився вдруге.
Володимир Остапчук та Христина Горняк зіграли весілля.
Весілля Остапчука та Горняк.

Весільних суконь у дружини Остапчука було кілька: для урочистої церемонії Горняк вибрала приталену сукню з довгими рукавами, закритою зоною декольте і з глибоким вирізом на ногах. Під час шлюбної обітниці зірка з'явилася в сукні з дорого атласу, яка мала приспущені плечики, ніжну зону декольте і шлейф. А ось для танців Горняк обрала максимально зручне вбрання в грецькому стилі і глибоким вирізом на ногах.

Для весілля Остапчук вибрав класичне і стримане вбрання – чорний смокінг.

Вбрання нареченої Остапчука.
Христина Горняк готується до урочистості.
Обручки Остапчука та Горняк.
Володимир Остапчук обмінявся шлюбними обітницями з Христиною Горняк.
Зворушливий перший танець молодят.
Перше плаття Христини Гірник на весіллі.
Ранок нареченої перед весіллям.
Зворушливі фото з весілля Остапчука та Горняк.
Остапчук та Горняк стали чоловіком і дружиною.
На весіллі Остапчука були присутні батьки, родичі та близькі друзі.
Весільні фото Остапчука та Горняк.
Остапчук та Горняк відсвяткували весілля в одному з заміських комплексів Києва.
Зіркова пара зіграла весілля 15 жовтня.
Образ Христини Горняк на весіллі.
Перше вбрання Христини Горняк на весіллі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю перед весіллям. Зірка зізнався, як змінила його кохана, а також розповів про особисті моменти і про те, як діти відреагували на нову супутницю ведучого.

Володимир Остапчук