Нові фото з весілля Остапчука опублікували в мережі

Український ведучий і шоумен Володимир Остапчук одружився з нотаріускою Христиною Горняк. Зіркова пара зіграла весілля 15 жовтня в одному з заміських комплексів Києва.

Нові весільні фото Остапчука поширили фотографи й гості в Instagram.

На весіллі зіркової пари були присутні 45 гостей: батьки, родичі та близькі друзі.

Церемонія розпису пари пройшла немов у казці: новоспечені молодята стояли одне проти одного на заході сонця, у світлі тисяч свічок, лампочок і софітів.

Із зіркових гостей відвідати весілля і привітати Остапчука й Горняк прийшли танцюрист Олександр Прохоров, шоумен Іраклі Макацарія та інші українські знаменитості. Зіркою вечірки стала Вєрка Сердючка зі своїм шоу-балетом, яка не тільки привітала новоспечену сім'ю, але і влаштувала запальну дискотеку на всю ніч.

Весільних суконь у дружини Остапчука було кілька: для урочистої церемонії Горняк вибрала приталену сукню з довгими рукавами, закритою зоною декольте і з глибоким вирізом на ногах. Під час шлюбної обітниці зірка з'явилася в сукні з дорого атласу, яка мала приспущені плечики, ніжну зону декольте і шлейф. А ось для танців Горняк обрала максимально зручне вбрання в грецькому стилі і глибоким вирізом на ногах.

Для весілля Остапчук вибрав класичне і стримане вбрання – чорний смокінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Остапчук дав відверте інтерв'ю перед весіллям. Зірка зізнався, як змінила його кохана, а також розповів про особисті моменти і про те, як діти відреагували на нову супутницю ведучого.