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4 березня • оновлено в 21:24
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Нові дівчата Джеймса Бонда: фіналістки Нацвідбору-2019 покажуть вибухове шоу в Києві

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Фіналістки нацвідбору на Євробачення-2019 Freedom Jazz girls band оголосили весняну серію Caribbean jazz dinner show, яка стартує 5 березня.

Джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show "Пiф-Паф", повідомила пресслужба колективу.

Freedom Jazz покажуть вибухове шоу в Києві

Прес-служба

Sax Live Show "Пiф-Паф" – це справжня "Бондіана", яка ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата з Freedom jazz відтворили образи з серії культових фільмів про Бонда.

Freedom Jazz покажуть вибухове шоу в Києві

Пресслужба

"Ми приміряємо на себе нові розкішні образи небезпечних, авантюрних супергероїнь дівчат того самого Джеймса Бонда. Буде простежуватися любовна драматична лінія немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами", – розповіли артистки.

Freedom Jazz покажуть вибухове шоу в Києві

Прес-служба

Sax Live Show "Пiф-Паф" відбудеться 5, 12, 26 березня, а також 2, 9 та 16 квітня в Caribbean Club Concert Hall.

Freedom Jazz покажуть вибухове шоу в Києві

Пресслужба

Freedom Jazz покажуть вибухове шоу в Києві

Пресслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, Freedom Jazz girls band були одними з претендентів на Євробачення від України в 2019 році. Дівчата посіли друге місце у фіналі Національного відбору.

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Автор
Єва Романова
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