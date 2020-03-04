Нові дівчата Джеймса Бонда: фіналістки Нацвідбору-2019 покажуть вибухове шоу в Києві

Фіналістки нацвідбору на Євробачення-2019 Freedom Jazz girls band оголосили весняну серію Caribbean jazz dinner show, яка стартує 5 березня.
Джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show "Пiф-Паф", повідомила пресслужба колективу.
Прес-служба
Sax Live Show "Пiф-Паф" – це справжня "Бондіана", яка ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата з Freedom jazz відтворили образи з серії культових фільмів про Бонда.
Пресслужба
"Ми приміряємо на себе нові розкішні образи – небезпечних, авантюрних супергероїнь – дівчат того самого Джеймса Бонда. Буде простежуватися любовна драматична лінія – немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми – джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами", – розповіли артистки.
Прес-служба
Sax Live Show "Пiф-Паф" відбудеться 5, 12, 26 березня, а також 2, 9 та 16 квітня в Caribbean Club Concert Hall.
Пресслужба
Пресслужба
Як повідомляв OBOZREVATEL, Freedom Jazz girls band були одними з претендентів на Євробачення від України в 2019 році. Дівчата посіли друге місце у фіналі Національного відбору.
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