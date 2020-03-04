Нові дівчата Джеймса Бонда: фіналістки Нацвідбору-2019 покажуть вибухове шоу в Києві

Фіналістки нацвідбору на Євробачення-2019 Freedom Jazz girls band оголосили весняну серію Caribbean jazz dinner show, яка стартує 5 березня.

Джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show "Пiф-Паф", повідомила пресслужба колективу.

Прес-служба

Sax Live Show "Пiф-Паф" – це справжня "Бондіана", яка ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата з Freedom jazz відтворили образи з серії культових фільмів про Бонда.

Пресслужба

"Ми приміряємо на себе нові розкішні образи – небезпечних, авантюрних супергероїнь – дівчат того самого Джеймса Бонда. Буде простежуватися любовна драматична лінія – немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми – джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами", – розповіли артистки.

Прес-служба

Sax Live Show "Пiф-Паф" відбудеться 5, 12, 26 березня, а також 2, 9 та 16 квітня в Caribbean Club Concert Hall.

Пресслужба

Пресслужба

Як повідомляв OBOZREVATEL, Freedom Jazz girls band були одними з претендентів на Євробачення від України в 2019 році. Дівчата посіли друге місце у фіналі Національного відбору.

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